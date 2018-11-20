Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Grup Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında Yılmaz'ın parti grubundan ihracına karar verdi. Yılmaz hakkındaki ihraç kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti üyeliğini de etkileyecek. CHP Genel Merkezi, bu karara göre Yılmaz'ın CHP üyeliğini de düşürecek.



Öztürk Yılmaz: Beni bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecektir. Bu sürecin yargılanacağını halkın vicdanında kabul görmeyeceğini belirtmek isterim. Umudun ışığı sönmez. Hiçkimseye karşı bir gönül kırgınlığım, sitemim yok.