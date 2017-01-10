Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Hatay Reyhanlı’ya yerleşen Suriyeli Abdüssettar es-Sattuf, 1,5 milyon taş kullanarak Osmanlı padişahlarının mozaikten tablosunu yaptı. Sanat tarihçisi Sattuf’un (36) eseri, 3 ayrı plakada toplanıyor. İki plakaya 18’er padişahın resimlerini sığdıran Sattuf, üçüncü plakaya ise Osmanlı armasını işledi. Türkiye’ye minnettar olduklarını dile getiren Sattuf “Bize kucak açan Türk halkına şükran borcumu ödemek adına tam 2 yıl emek verip, 36 Osmanlı padişahının mozaikten resmini yaptım. Bu resmi yapmak bana gurur verdi. Mümkün olursa onu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek isterim” diye konuştu.