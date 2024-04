Mona Lisa’ya bodrumda ayrı oda!

Paris’teki Louvre Müzesi yetkilileri Mona Lisa tablosunu bodrumundaki ayrı bir odada sergileme kararı alabilir.

Da Vinci’nin meşhur Mona Lisa tablosu, sergilendiği Fransa’nın başşehri Paris’teki Louvre Müzesinde her sene on milyona yakın kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ancak dünyanın her yerinden gelen ziyaretçiler, alanın elverişsiz olması ve tabloyu yeterince görememekten yakınıyor. Bu sebeple harekete geçen Louvre yetkilileri, eseri müze bodrumundaki ayrı bir odada sergileme kararı alabilir. Bunun için Louvre’un yeni bir giriş açılıp kare avlu altındaki bodrumda iki yeni oda meydana getirilmesi gündemde. Projenin 500 milyon avroya gerçekleşebileceği düşünülüyor. Hâlihazırda ziyaretçilere eseri görebilmeleri için ortalama 50 saniye zaman veriliyor.