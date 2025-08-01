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18 yıllık ‘dumanlı’ geçmişe veda! 3 çocuğu için vazgeçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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18 yıllık ‘dumanlı’ geçmişe veda! 3 çocuğu için vazgeçti
Sigara, Akciğer Kanseri, Sağlık, Sigara Bırakma, Haber
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır’da yaşayan 33 yaşındaki Abdulkadir Çaçan, babasını akciğer kanserinden kaybettikten sonra, aynı acıyı çocuklarına yaşatmamak için 18 yıllık sigara alışkanlığını bırakmaya karar verdi. 3 çocuk babası olan Çaçan, babasının uzun süre sigara içmesinin ardından yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle onu 6 yıl önce kaybetti.

Babası için duyduğu üzüntüyle çok kez sigarayı bırakmaya karar veren Abdulkadir Çaçan'ın girişimleri hep sonuçsuz kaldı. Sağlık üzerine çalışmalar sürdüren bir klinikte 1,5 yıl önce temizlik personeli olarak görev yapmaya başlayan Çaçan, merkeze başvuranların gördükleri tedavi ve destekle sigarayı bırakmalarından etkilendi.

Merkezdeki poliklinik desteğinden yararlanarak yaklaşık 2 ay önce sigarayı bırakmayı başaran Çaçan, rahat nefes almaya başladı.

“AYNI ACIYI ÇOCUKLARIMA YAŞATMAK İSTEMEDİM”

Çaçan, 15 yaşında arkadaş ortamından etkilenerek sigara içmeye başladığını, bir heves uğruna başladığı sigaranın zamanla bağımlılığa dönüştüğünü söyledi.

Yıllardır günde ortalama 2,5 paket sigara içtiğini, sigara kokusundan dolayı çocuklarının kendisine rahatlıkla sarılamadığını anlatan Çaçan, çalışırken, hareket ederken zorlanmaya başladığını, yiyeceklerden tat alamamaya başladığını belirtti.

Çaçan, son dönemde sağlık sorunlarının artmaya başladığını dile getirerek, "Sigaranın akciğer kanserini tetiklediğini öğrendim. Babam sigarayı bırakmamda en önemli etkendi. Babam sigaradan dolayı akciğer kanseri oldu. Bir süre sonra da hayatını kaybetti. Babamın acısını yaşadım ve bu acıyı çocuklarıma yaşatmak istemedim çünkü bu, benim elimde olan bir şeydi. Onun için sigarayı bırakmaya karar verdim" dedi.

18 yıllık ‘dumanlı’ geçmişe veda! 3 çocuğu için vazgeçti - 1. Resim

“YİYECEKLERDEN TAT ALABİLİYORUM”

Başlarda çok zorlandığını anlatan Çaçan, çalıştığı merkezdeki sigara bırakma biriminden destek alarak sigarayı bırakanları gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çaçan, aldıkları destekle sigarayı bırakanların merkezden mutlu şekilde ayrıldıklarını görmekten de etkilendiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Sigarayı bıraktığımda ilk 3 gün çok zorlandım. Sonraki süreçte daha kolay oldu. 3 hafta pek sorun yaşamadım. Hiç sigara içmemiş gibi devam ettim hayatıma. Şu anda daha rahat hareket edebiliyorum. Yiyeceklerden tat alabiliyorum."

ARTIK RAHAT NEFES ALIYOR

Sigarayı bıraktıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Çaçan, çocuklarının da artık sigara kokusundan rahatsızlık duymadığını belirtti.

Çaçan, merkezdeki sigara bırakma polikliniğinde doktor desteğiyle isteyen herkesin sigarayı bırakabileceğini kaydetti.

SİGARA BIRAKMAYI İSTEYENLERE YARDIMCI OLUYORLAR

Doktor Derya Yıldırım, sigara bırakma birimine başvuran herkese muayene ve ilaç desteği sunduklarını anlattı.

Sigaranın tüm dünyada ciddi sağlık sorunu olduğunu, başta akciğer kanseri olmak üzere KOAH, inme, kalp krizi gibi en sık ölüm nedenlerinde etken olarak gösterildiğini belirten Yıldırım, merkezin personeli Abdulkadir Çaçan'ın da sigarayı bırakmaya karar verdiğini ve kendilerinden destek istediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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