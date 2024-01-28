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    • Çevre aktivistlerinden Mona Lisa'ya 'çorbalı' saldırı

    Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan dünyaca ünlü Mona Lisa tablosuna 'çorbalı' saldırı gerçekleşti. İki çevreci aktivist kurşun geçilmez camla korunan tabloya çorba attı, sağlıklı gıda tüketim hakkı talep ederek slogan attılar.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, AFP
    - Güncelleme:
    Paris, Mona Lisa, Çorba, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, AFP

    Fransa'nın başkenti Paris'te, sanat eserlerini hedef alan saldırıları ile iklim krizine dikkati çekmeye çalışan çevreciler Mona Lisa tablosuna çorba attı.

    'SANAT MI DAHA ÖNEMLİ SAĞLIK MI?'

    BFMTV'nin haberine göre, çevreci aktivistler Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa tablosunu hedef aldı.

    Tabloya çorba fırlatan iki aktivist, eserin çevrelendiği alana girerek eylem yaptı.

    Çevre aktivistlerinden Mona Lisa'ya 'çorbalı' saldırı

    Aktivistler, "Hangisi daha önemli? Sanat ya da sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hakkı? Tarım sistemimiz hasta." ifadesini kullandı.

    Eylemleri sırasında, ülke genelinde gelirlerinin azlığından şikayet eden çiftçilerin günlerdir sürdürdüğü protestolara atıf yapan aktivistler, çiftçilerin çalışmalarının karşılığını alamadığına işaret ederek "Çiftçiler çalışmaktan ölüyor." dedi.

    Çevre aktivistlerinden Mona Lisa'ya 'çorbalı' saldırı

    Cam bir vitrin ile korunmuş olan Mona Lisa tablosu, eylemden zarar görmedi.

    ÇEVRECİ EYLEMLER TEPKİ ÇEKİYOR

    Çevreci aktivistler iklim krizine dikkati çekmek için farklı sanat eserlerini hedef aldıkları eylemlerini sürdürüyor.

    Aaktivistler daha önce de İngiltere’nin Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası atmış, Almanya'nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine ise patates püresi fırlatmıştı.

    Londra'daki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'daki Kral 3. Charles'ın heykeline de aktivistler tarafından çikolatalı kek atılmıştı.

    FRANSA'DA EYLEMLER DEVAM EDİYOR

    Gelirlerinin azlığından şikayetçi olan çiftçiler, günlerdir Toulouse, Beauvais ve Agen gibi kentlerde yolları trafiğe kapatarak hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

    Çiftçiler ayrıca kamu binaları önüne gübre ve saman dökerek eylemlerini sürdürüyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, AFP
    ParisMona LisaÇorba
    Haberler > Dünya > Çevre aktivistlerinden Mona Lisa'ya 'çorbalı' saldırı
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