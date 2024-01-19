İtalya'dan nihayet bir adım geldi: İklim protestocularına 'eko-vandal' yasası kapsamında para cezası

19 Ocak 2024 10:38 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 10:43

İtalya’da çevre eylemcilerinin tarihi-kültürel açıdan önemli yapılara zarar veren protestolarına daha ağır cezalar getiren yeni bir yasa parlamentodan onay aldı.

Geçen Temmuz ayında Senato’dan geçen, bugün de Temsilciler Meclisi’nden nihai onayı alarak yasalaşan düzenleme, kültür ve peyzaj varlıklarının tahrip edilmesi, bozulması, kirletilmesi gibi durumlarda yeni yaptırımlar getiriyor. Kültür Bakanlığı yasal düzenlemeyi ‘eko-vandallar yasası’ diye tanımlıyor.

SANAT ESERLERİNE YÖNELİK EYLEMLER ARTTI

Halihazırda tarihi-kültürel önemi olan yapılara zarar veren eylemciler, ceza yasası kapsamında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor. Yeni yasa ise çevre eylemcilerine yeni idari para cezaları öngörüyor. Para cezaları 10 bin-60 bin euro arasında değişiyor.

Tasarının meclisten geçmesinin ardından bir açıklama yapan Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, yasanın "ulusal kültüre saygı" amacı taşıdığını söyledi.

İtalya'da Roma, Floransa, Venedik gibi birçok kentte tarihi-kültürel mekanlar son yıllarda çevre eylemcilerinin boyalı ya da tutkallı gösterilerine hedef olmuştu.

Ultima Generazione (Son Nesil) isimli iklim değişikliği eylemcileri başkent Roma’da Senato binası, Floransa katedrali, Venedik’teki San Marco Bazilikası gibi sembolik yapıların önünde boyalı eylemler gerçekleştirmiş, Vatikan Müzesi’nde de bir heykelin kaidesine ellerini tutkallamıştı.

Çevre eylemcilerine yönelik yeni cezalar içeren yasanın parlamentoda onaylanmasıyla aynı saatlerde, Bologna’daki bir davada da karar açıkladı.

Geçen Kasım ayında Bologna’da çevre yolunu kapatarak gösteri yapan iklim eylemcisi 3 kişiye 6 ay hapis cezası verildi.