Sinemada bu hafta | Dublörün belası! Yönetmen hayatından yola çıktı

Beyazperdenin gizli emektarı bir dublörün maceralarına odaklanılan “Dublör”, yönetmeni David Leitch’in tecrübeleriyle şekillenmiş, renkli bir eğlencelik...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sinemaya dublörlük yaparak adım atan yönetmen David Leitch, ateşler içinde kaldı, arabalarla tehlikelere daldı ve çok dayak yedi! Meşhur “Dövüş Kulübü”nde Brad Pitt’in dublörü oydu mesela…

Ancak zamanla yönetmenliğe yükselip “John Wick”, “Suikast Treni” ve “Hızlı ve Öfkeli 11” gibi eserlere imza atan Leitch, mazideki zorluklardan bir film yapmak istedi ve ortaya eğlenceli “Dublör” (The Fall Guy) çıktı. Oyuncu kadrosunda Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Hannah Waddingham,Teresa Palmer ve Winston Duke gibi isimlerin yer aldığı film, enteresan maceranın içerisine çekilen bir dublörün yaşadıklarını merkezine alıyor.

SETLERE DÖNÜŞ

Colt, yıldız oyuncuların yerine tehlikeli sahnelerde rol alırken geçirdiği bir kazandan sonra sinemadan uzaklaşmış, artık vale elemanı olarak çalışmaktadır. Bir gün yapımcı Gail, kendisini arayarak yeniden dublörlük yapması için teklifte bulunur. Colt, filmin yönetmenliğini eski sevgilisi Jody’nin üstlendiğini öğrenince, hatalarını tamir etmek için işi kabul eder. Ancak sete gittiğinde kendisine kızgın olan yönetmen, onu alevli sahnelerin içerisine tekrar tekrar atarak intikam alır. Derken filmin yıldızı olan Tom Ryder’ın ortadan kaybolduğu söylenir. Bulma işi ise yapımcı tarafından Colt’a yüklenir ve bir de cinayet yaşanır. Dublör gönül kazanmak isterken kendisini bu defa gerçek silahlı adamların olduğu bir “senaryonun” içinde bulur. Artık daha yüksekten atlayıp daha büyük ateş çemberlerinden kurtulmak zorundadır!

EMEKTARLARA SAYGI DURUŞU VAR

1980’lerde yayınlanan aynı isme sahip TV dizisinden ilhamla çekilen “Dublör”, yönetmeninin ince tecrübeleriyle de yoğrulmuş bir eser. Filmde beyazperdenin sempati duyulası gizli emektarlarından birinin yaşadıkları merkeze alınarak; alaycı, eğlenceli ve bir o kadar da romantik hikâye meydana getiriliyor. Aynı zamanda emektar dublörlere saygı duruşunda bulunuluyor. Mesela neden Oscar’da dublörle ödül verilmiyor diye soruluyor!

Kameranın arkasından çıkan eserde sayısız filmden replikler kullanılıp göndermelerde bulunularak mizah seviyesi oldukça yüksek bir anlatım yakalanıyor. Elbette klişe ve fazla “sulu” kısımlar var! Bazı mantıki eksilikler ise absürtlüğün içerisinde kaybolup gidiyor.

Film içinde film yaşanırken özellikle özgün aksiyon sahneleriyle sıra dışı ve seyircisini içerisinde sürükleyen bir hikâye ortaya çıkarılıyor. Yönetmen Leitch, bütün bu eğlencenin arasında sinema sektöründe dönen dümenlere de ince ince dokunmayı ihmal etmiyor.

Eserde oyunculukla incelikli; hassaten Ryan Gosling çarpıcı bir performansa imza atıyor.

Ezcümle, “Dublör” fazla sulu yanlarına rağmen yılın en dikkat çeken “eğlenceliklerinden” oluyor!

MANASTIRDA GARİP İŞLER DÖNÜYOR

Son yılların öne çıkan genç kadın oyuncularından Sydney Sweeney, bu defa rahibe kılığına bürünerek korku ve aykırı mesajlar dolu bir filmle geldi! Yönetmenliğini Michael Mohan’ın yaptığı “Arınma” (Immaculate) adlı eser, İtalya’daki bir manastıra katılan Amerikalı Cecilia adlı kızın yaşadığı dehşetli hadiseleri merkezine alıyor. Eserde Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli ve Álvaro Morte gibi isimler de oyuncu kadrosunda.

ABD’deki mabedi kapanan Cecilia, uzun bir yol katederek davet aldığı İtalyan kırsalındaki manastırda yeni bir hayata başlıyor. Mazide büyük acılar yaşadığını öğrendiğimiz kız, bazı genç rahibelerin ikazlarına rağmen hayatını değiştirecek bağlılık yemini etmekte tereddüte düşmüyor. Ancak önce göklere çıkarılan Cecilia’nın karanlık mekândaki “absürt dehşetle” yüzleşmesi uzun zaman almıyor…

SATHİ KARAKTERLER VAR

Sydney Sweeney’nin filmdeki yeni kılığı doğrusu oldukça ilgi çekici olmuş. Kendisinin oyunculuk performansı da başarılı sayılabilir. Ancak eserde sathi karakterlerle bir o kadar sathi ve biraz da saçmalığa uzanan ve zaman zaman tesirini kaybeden bir hikâye örgüsü oluşturulmuş. Öte yandan en başından beri bariz peşin hükümlerle negatif bir dinî atmosfer resmedilmiş. Dinî unsurlarla korku filmi çekmek yerine; din korkunun esas kaynağı hâline getirilmiş! Elbette Hristiyanlığın aşırılıkları da bunu zemin oluşturmuş!

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*19-21 Nisan Box Office Türkiye dataları