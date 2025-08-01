Eğri minareli Ulu Camii artık ibadete kapalı: Uyduyla takip edildi, harekete geçildi

Sivas'ta halk arasında "eğri minareli cami" veya "eğik minareli cami" olarak bilinen, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan 832 yıllık Sivas Ulu Camii esaslı bir restorasyondan geçecek.

Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melikşah tarafından inşa ettirilen cami, mimarisi ve tarihi değeriyle dikkat çekiyor.

Anadolu'da inşa edilen ilk camilerden biri olma özelliğini taşıyan ve Pisa Kulesi'ne benzetilen eğri minareli tarihi eserin, 6 yıldır uydu üzerinden takibi yapılıyor, hareket edip etmediği inceleniyordu.

Geçtiğimiz yıl alınan tamir ve ıslah kararı bu yıl icraata geçerek başlatıldı.

SİVAS ULU CAMİ 3 YIL KAPALI

Yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için başlatılan restorasyon kapsamında cami, geçici olarak ibadete kapatıldı.

Yaklaşık 2.5 ile 3 yıl sürmesi planlanan çalışmalar boyunca caminin tüm mimari detayları aslına uygun şekilde yenilenecek.

Restorasyon sürecinde, caminin ahşap tavanı tamamen yeniden ağaçtan inşa edilecek. Ayrıca mihrap, orijinal haliyle tekrar yerine konulacak.

Caminin minberi ise üzerindeki yazı ve motifler korunarak özgün haliyle yeniden yapılacak. Sultan mahfili olarak bilinen üst kat mahfili de yapının orijinaline uygun bir şekilde yerine yerleştirilecek.

Çalışmalarda, cami bahçesi, lavaboları ve çevre düzenlemesiyle birlikte kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirilecek.

CEMAAT HÜZÜNLÜ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ulu Camii imamı Ergün Ceyhan, dikkat çeken bilgiler veriyor.

En son 1953 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldığını belirten Ceyhan şunları söylüyor:

"Camimizin restorasyona başlanmasında hem üzücü hem de sevindirici bir haber var. Üzücü olanı camimiz 2.5 ile 3 yıl arasında ibadete maalesef kapalı olacak. Şimdiden cemaatimizin hüzünlendiğini görmekteyiz.

Hakikaten Sivas halkında Ulu Cami'nin özel bir yeri var. Bu haber içerisinde sevindirici olan ise 832 yıllık olan Ulu Camimiz restorasyona girmektedir.

1953' te yapılan restorasyondan sonra maalesef camimiz ufak tefek tamirlerle çaplı ve köklü bir restorasyon yapılamadı.

Üst tavan ahşap olarak tekrar yerine koyulacak. Restorasyonda tavan ahşap tekrar ağaçtan yapılacak ve mihrap orijinal olarak tekrar yerine koyulacak.

Minberin orijinalinde ne varsa, ne yazıyorsa o tekrar yerine koyulacak. Sultan mahfili dediğimiz üst mahfil tekrar koyulacak. Çevre düzenlemesi ile lavabolarıyla, bahçesiyle birlikte büyük çaplı bir restorasyon düşünüyoruz"

"MİNARENİN ASLI YAPILIŞ OLARAK EĞİK OLARAK YAPILMIŞ"

6 yıl boyunca uydudan yapılan bir teknik takip neticesinde elde edilen bir rapora göre eğri minarenin güçlendirileceğini söyleyen Ceyhan son olarak şunları söylüyor:

"Minarenin aslı yapılış olarak eğik olarak yapılmış. Daha sonra 1920'li yıllarda düşen yıldırım neticesinde biraz daha eğilmiş.

6 yıl (boyunca) uyduya, bir cihaz teknik olarak gönderildi. Ondan gelen rapor neticesinde minaremiz çelik halatlarla içeriden güçlendirme yapılacak ve üzerindeki yazıların tekrar yazılması düşen tuğlaların da yüzüne tekrar konacak.

Hem cami aynı restorasyon içerisinde minare de restorasyona girecektir. Şimdiden ibadete kapatılalı bugün 6 gün oldu. Cemaatimiz, 'Hocam bir an önce başlayın. Bizi camiden mahrum koymayın' diye sitem ediyorlar.

Hakikaten Sivas Ulu Camisi'nin Sivas halkında ayrı bir yeri ve özelliği var"