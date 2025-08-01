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Gezilerin yönünü değiştirecek... Şehrin kalbi keşfedildi! Laodikya'da 2050 yıllık meclis binası meydana çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Arkeoloji, Tarih, Türkiye, Denizli, UNESCO, Mimari, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik şehirlerden Laodikya'da bu yıl büyük bir eser kazandırıldı. Kazılarda, 2050 yıllık meclis binası ortaya çıkarıldı. Denizli'nin en dikkat çeken arkeolojik kazı alanındaki bu meclis binası 2050 yıl önceki hukuk sistemi hakkında ipuçları veriyor. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek antik şehirdeki 22 yıllık kazılar hakkında ilginç bilgiler verdi.

22 yıldır sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla geçmişi ortaya çıkan  Laodikya Antik Şehri'nde yeni bir tarihi ve turistik gezi noktası ortaya çıktı.

Milattan önce 5 bin 500'lere dayanan antik şehirde freskli traverten bloklar, Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus'un 3 metre uzunluğundaki heykeli, Traian çeşmesi, rahip başı heykeli ve Skylla grubu heykelleri bulundu.

Şehirdeki kazılar bu yıl, meclis binası üzerinde yoğunlaştı. Çalışmalarla şehrin "yönetim kalbi" olarak değerlendirilen bina ortaya çıkarıldı.

"BÖYLE BİR MİMARİ TARZLA İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ"

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Laodikya'nın, Anadolu'nun en büyük metropollerinden biri olduğunu söyledi.

Gezilerin yönünü değiştirecek... Şehrin kalbi keşfedildi! Laodikya'da 2050 yıllık meclis binası meydana çıktı - 1. Resim

Antik kaynakların, kentin yargı işlerinde merkez niteliği taşıdığını gösterdiğini anlatan Şimşek, "Yani 7-10 kente bakan bir idari merkez olduğunu biliyoruz zaten. Meclis binasında kazıya başladığımızda çevre duvarlarının beş köşeli, önle birlikte de altıgen bir yapıya sahip olduğunu gördük. Böyle bir mimari tarzla ilk kez karşılaşıyoruz." dedi.

Gezilerin yönünü değiştirecek... Şehrin kalbi keşfedildi! Laodikya'da 2050 yıllık meclis binası meydana çıktı - 2. Resim

Üst ve alt oturma basamaklarının ortaya çıkarıldığını, alt oturma bölümünün tamamının sağlam olduğunu ifade eden Şimşek, bu oturma basamaklarının üzerinde meclis başkanı ve meclis üyelerinin isimlerinin yer aldığını, o dönemde görev yapmış meclis üyelerini tanıyabildiklerini belirtti.

Şimşek, meclis üyelerinin yaşlılar, gençler ve halktan oluştuğunu belirlediklerini, binada alt bölümde 8, üst bölümde 9 olmak üzere 17 oturma sırası bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İmparator Agustus döneminde yani yaklaşık olarak milattan önce 1. yüzyılın ortalarından sonra yapıldığını biliyoruz. Milattan sonra 7. yüzyılda kent taşınana kadar meclis binası kullanılmış. Oturma basamaklarının ebatlarını göz önüne aldığımızda yaklaşık olarak 600-800 civarında üyenin olduğunu düşünüyoruz. Ancak Laodikya'nın Frigya bölgesinin başkenti olmasından sonra burası aynı zamanda yargılama merkezi oluyor."

"BAŞ YARGIÇ BURADA OTURUYOR"

Meclis binası kazıları sırasında oturur pozisyonda buldukları heykelin o dönemde idareci, baş yargıç ve yönetici olduğunu tahmin ettiklerini anlatan Şimşek, "Milattan sonra 2. yüzyıla ait bu heykel. Ancak bulduğumuz üzerine yerleştirilen başı ise 400'lü yıllara tarihlendiriyoruz. Demek ki yargılama sistemi devam ettiği süreçte buradaki kişi baş yargıç olarak oturuyor, zaman içinde değişen başkanlar, yargıçların portreleri tekrar yapılıyor ve buraya yerleştiriliyordu. Bu yönüyle de ilk ve tek burası. Agustus döneminden itibaren 7. yüzyıla kadar kullanım var. Milattan sonra 129 yılında İmparator Hadrian buraya geliyor. Onun arkasından burada geniş çaplı bir revizyon yapılıyor. Çünkü mimari bloklar bize onları gösteriyor." diye konuştu.

Gezilerin yönünü değiştirecek... Şehrin kalbi keşfedildi! Laodikya'da 2050 yıllık meclis binası meydana çıktı - 3. Resim

Şimşek, meclis binasında kazı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2050 yıllık bir yapıdan söz ediyoruz. Bu yapının milattan sonra 7. yüzyıla kadar kullanıldığını düşünürseniz, yaklaşık 750 yıl kesintisiz olarak Laodikya'da hem idari hem yönetim hem de yargılamaya hizmet etmiş çok önemli bir yapı. Hemen önünde siyasi bir agora olduğunu düşünüyoruz. Meclis binasının iki yanında arşiv salonları söz konusu. Agoranın güneyinde de Anadolu'nun en büyük hamam komplekslerinden Güney Hamam Kompleksi ve yanında da Anadolu'nun en büyük stadyumu var. Yani burası özellikle de imparatorluk döneminde Laodikya'nın çok önemli, 'yönetim kalbi' diyebileceğimiz bir alan olması bakımından önemli."

Laodikya'dan  fotoğraflar:

Gezilerin yönünü değiştirecek... Şehrin kalbi keşfedildi! Laodikya'da 2050 yıllık meclis binası meydana çıktı - 4. Resim

Gezilerin yönünü değiştirecek... Şehrin kalbi keşfedildi! Laodikya'da 2050 yıllık meclis binası meydana çıktı - 5. Resim

Gezilerin yönünü değiştirecek... Şehrin kalbi keşfedildi! Laodikya'da 2050 yıllık meclis binası meydana çıktı - 6. Resim

Gezilerin yönünü değiştirecek... Şehrin kalbi keşfedildi! Laodikya'da 2050 yıllık meclis binası meydana çıktı - 7. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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