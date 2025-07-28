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İnanılmaz ama gerçek: Lamalar şizofreni tedavisinde ilaçlardan daha etkili çıktı

Kaynak: Dış Haberler
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İnanılmaz ama gerçek: Lamalar şizofreni tedavisinde ilaçlardan daha etkili çıktı
Şizofreni, Antikor, İlaç, Tedavi, Haber
Yaşam Haberleri  / Dış Haberler

Fransız araştırmacılar, lamalardan elde edilen antikorların, şizofreni tedavisinde kullanılan mevcut ilaçlara kıyasla daha etkili sonuçlar verdiğini açıkladı.

Fransa'da yapılan bir bilimsel çalışmada, lamalardan elde edilen antikorların şizofreniye karşı geliştirilebilecek tedavi yöntemlerinde etkili olabileceği ortaya kondu.
 
Araştırmada kullanılan "nanobody" adlı antikor parçacıklarının, sinirsel iletimi düzenleyen yapılarla etkileşime geçerek bilişsel işlevleri geliştirdiği tespit edildi.

ŞİZOFRENİ: NEDENLERİ BELİRSİZ, ETKİLERİ DERİN

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şizofreni, genetik unsurlar ile çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle gelişen kronik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Genellikle 16 ile 30 yaş aralığında tanı konan hastalık, bireyin düşünce, algı ve davranışlarında ciddi bozulmalara yol açıyor. Kesin tedavisi bulunmamakla birlikte, semptomlar antipsikotik ilaçlar, terapi ve öz yönetim yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor.

ANTİKORLAR BEYİNE ULAŞTI, BİLİŞSEL İŞLEVLER GELİŞTİ

Fonksiyonel Genomik Enstitüsü'nde geliştirilen moleküller, enjeksiyon yoluyla farelere uygulandı. Kan-beyin bariyerini aşmayı başaran nanobody’ler, hedeflenen beyin bölgelerinde bilişsel fonksiyonları etkileyen sinirsel aktiviteyle etkileşime girdi. Yapılan testlerde, öğrenme ve hafıza becerilerinde tek doz uygulama sonrası anlamlı gelişmeler gözlemlendi. Söz konusu etkinin bir haftaya kadar devam ettiği kaydedildi.

MEVCUT İLAÇLAR SINIRLI KALIYOR

Çalışmada yer alan uzmanlardan Jean-Philippe Pin'e göre, şizofreni tedavisinde kullanılan mevcut ilaçlar semptomları baskılamada etkili olsa da, bilişsel eksiklikler açısından yeterli sonuç vermiyor.
 
Farelerde elde edilen bulgular, söz konusu nanobody’lerin bu eksiklikleri önemli ölçüde düzeltebildiğini gösterdi.

KLİNİK AŞAMA SIRADA

Araştırma, tıp dergisi Nature'da yayımlandı. Klinik denemelerle birlikte molekülün insanlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi bekleniyor. Lamaların bağışıklık sisteminden elde edilen antikor yapılarının, COVID-19 ve SARS gibi virüslere karşı da daha önce kullanıldığı biliniyor. Araştırma sürecinde hiçbir hayvana zarar verilmediği iletildi.
Kaynak: Dış Haberler

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