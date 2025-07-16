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Tadım Kalesi'nde keşfedildi: 6 bin yıllık kanlı tapınak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tadım Kalesi&#039;nde keşfedildi: 6 bin yıllık kanlı tapınak
Höyük, Arkeolojik Kazı, Sunak, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elâzığ’daki Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde yürütülen arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık tapınak alanı gün yüzüne çıkarıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elâzığ Müze Müdürlüğünce bu yıl yapılan kazılarda keşfedilen Geç Kalkolitik ve Erken Tunç devrine ait tapınak alanında “kan oluğu” olarak adlandırılan kanalda insan ve hayvan
kemikleri ile üzerinde bıçak izleri olan sunak taşı da bulundu.

Arkeologlar bu keşifler çerçevesinde dönemin inanışına göre tapınakta insan ve hayvan kurban edildiği değerlendirmesinde bulundu. Alanda ayrıca çeşitli duvar kalıntıları ile mabutlara hediye bırakmak için kullanıldığı düşünülen nesnelere ulaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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