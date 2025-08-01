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Sofya-İstanbul seferinde beklenmedik olay! O yolcular hakkında 'kural dışı' prosedürü uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen seferinde, beklenmedik bir olay yaşandı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayarak taşkınlık çıkaran yolcular hakkında ‘kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı.

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini tamamlayan uçak park yerine ulaşmadan beklenmedik bir olay yaşandı.

Sofya-İstanbul seferinde beklenmedik olay! O yolcular hakkında 'kural dışı' prosedürü uygulandı - 1. Resim

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR, HAKLARINDA KURAL DIŞI PROSEFÜRÜ UYGULANDI

Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayarak taşkınlık çıkaran yolcular hakkında ‘kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı.

Sofya-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak park yerine ilerleyişi sırasında uçakta bulunan bazı yolcular ayağa kalktı.

Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.

Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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