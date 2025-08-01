Sofya-İstanbul seferinde beklenmedik olay! O yolcular hakkında 'kural dışı' prosedürü uygulandı

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini tamamlayan uçak park yerine ulaşmadan beklenmedik bir olay yaşandı.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR, HAKLARINDA KURAL DIŞI PROSEFÜRÜ UYGULANDI

Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayarak taşkınlık çıkaran yolcular hakkında ‘kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı.

Sofya-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak park yerine ilerleyişi sırasında uçakta bulunan bazı yolcular ayağa kalktı.

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Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.

Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.