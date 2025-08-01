THY uçağı 13 yıl aradan sonra yeniden Halep'te! İlk sefer yapıldı

Türk Hava Yolları (THY), 2012 yılı Nisan ayında iç savaş nedeniyle ara verdiği Suriye'nin Halep kenti uçuşlarını 13 yıl sonra yeniden başlattı.

İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer dolayısıyla yolculara uçağın kapısında lokum ikram edildi. İstanbul Havalimanı'nda saat 08.10'da 145 yolcusu ile havalanan "TK844" sefer sayılı THY uçağı, saat 10.10'da Halep Uluslararası Havalimanı'na indi.

Halep Havalimanı'nda ilk sefer dolayısıyla kurdele kesildi. Burada düzenlenen törende konuşan Halep Başkonsolusu Muammer Hakan Cengiz, Türk Hava Yolları'nın 13 yıllardan sonra Halep'e sefer başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"HALEP, SURİYE'NİN TÜRKİYE'YE VE DÜNYAYA AÇILAN KAPISIDIR"

Cengiz, "Halep, Suriye'nin Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısıdır. Türkiye için de Halep, Suriye'ye ve Orta Doğu'ya açılan kapılardan biridir, THY'nin uçuşlarını böyle güzel bir günde başlatmak bizler için eşsiz bir mutluluktur." dedi. THY'nın ilk uçuşlarıyla göklerden de Halep'e kapıların açıldığını ifade eden Cengiz, "Halep'in Türkiye ile 1000 yıla uzanan ilişkilerinde, yüz yıllara sahip bağlarında, göklerden de bu bağlar, Türk Hava Yolları'nın bir başlangıcıyla yeniden teşkil olmuştur. THY'nin hem ülkemiz hem Suriye için hem İstanbul hem de Halep için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

THY 2. Bölge Satış Başkanı Mahmut Yayla, Halep'in, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu hattın yeniden açılmasıyla, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesini hedeflediklerini belirten Yayla, "Türk Hava Yolları olarak, misafirlerimize daha fazla seyahat seçeneği sunarken, bölgesel bağlantılarımızı da artırıyoruz." dedi.

"HALEP'İN TARİHİ SEMALARINDA SİZLERİ GÖRMEK MEMNUNİYET VERİCİ"

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Alaa El Sallal, Suriye sivil havacılık tarihine yeni bir satır eklediklerini söyledi. THY’nin Halep’e düzenlediği ilk seferini karşılamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Sallal, şunları kaydetti:

"Halep’in tarihi semalarında sizleri görmek memnuniyet verici. Bu sadece bir uçağın bir havalimanına inişi değil aynı zamanda iki ülke arasında inşa edilen bir köprünün nişanesidir. Halep şehri eski pazarları, eski çarşılara ve eski kalesiyle ve tarihi sokaklarıyla sizlere karşılamaktan memnuniyet duyuyor. Halep’te sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizlere duyduğunuz güven için sizlere teşekkür ediyoruz."

HALEP, THY'NİN SURİYE'DEKİ İKİNCİ UÇUŞ NOKTASI OLDU

Bu yılın Ocak ayında başlayan Şam seferlerinin ardından Halep uçuşlarının eklenmesiyle, THY'nin Suriye'deki destinasyon sayısı ikiye yükseldi. THY'nin Halep seferleri İstanbul Havalimanı ile Halep Uluslararası Havalimanı arasında Çarşamba, Cuma ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Uçuşlar, 19 Ağustos itibarıyla haftada 5 sefer, 1 Eylül sonrası ise her gün yapılacak.

FİYATLAR 299 DOLARDAN BAŞLAYACAK

THY, 25 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılan bilet alımlarıyla, İstanbul-Halep-İstanbul hattında 299 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinde alınan biletler için geçerli olup, satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.