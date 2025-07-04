Türkiye'den Suriye'ye yeni hava köprüsü! Ajet uçağı Şam'a indi

Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Temmuz 2025 20:11 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 20:12 - Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'dan Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşun gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Suriye Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. "HAFTADA 3 GÜN KARŞILIKLI DİREKT SEFERLER OLACAK" Ankara'dan Şam'a yeni bir köprü kurulduğunu belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuş gerçekleşti. Ankara'dan Şam'a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak." İlgili Haber AJet, Şam uçuşlarına başladı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir