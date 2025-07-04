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Türkiye'den Suriye'ye yeni hava köprüsü! Ajet uçağı Şam'a indi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;den Suriye&#039;ye yeni hava köprüsü! Ajet uçağı Şam&#039;a indi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'dan Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşun gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Suriye Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"HAFTADA 3 GÜN KARŞILIKLI DİREKT SEFERLER OLACAK"

Ankara'dan Şam'a yeni bir köprü kurulduğunu belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuş gerçekleşti. Ankara'dan Şam'a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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