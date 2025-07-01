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AJet, Şam uçuşlarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AJet, Şam uçuşlarına başladı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Suriye’nin başkenti Şam’a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk sefer öncesi düzenlenen törene çeşitli sivil havacılık yetkilileri ve AJet yöneticileri katıldı. Törenin ardından VF317 sefer sayılı uçak, Şam’a doğru havalandı.

AJet, Suriye'nin Şam kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Şam'a yapılan ilk sefer öncesi havalimanında tören düzenlendi. Törene, İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet Genel Müdürü Kerem Sarp katıldı.

AJet, Şam uçuşlarına başladı - 1. Resim

Törenin ardından VF317 uçuş kodlu uçak, ilk Şam seferi için havalimanından kalkış yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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