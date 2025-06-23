Ajet'ten çocuklu ailelere indirim! Biletler yüzde 30 ucuza satılacak

AJet, çocuklu ailelere özel indirim kampanyası yaptı. Yurt dışı uçuşları kapsayan kampanya ile bilet fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yapılacak.

AJet, bazı yurt dışı hatlarda çocuklu ailelere yüzde 30'a varan indirim yapılacağını duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bir çocuk için yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimli biletler satışa çıktı.

KAMPANYA HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı ve Türkiye varışlı, Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

VERGİ VE HARÇLAR DAHİL DEĞİL

Basic sınıf biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak.

Biletlemeler 23 Haziran-30 Eylül arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.