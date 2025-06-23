Erdoğan "Sorunu çözüyoruz, Meclis'e sunduk" dedi, salonda alkış tufanı koptu

Memur-Sen'in programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlileriyle ilgili önemli bir detaya dikkat çekti. "Çeşitli mağduriyetlere yol açan koruyucu giyim ve donanım konusunda yaşanan sorunu da inşallah çözüyoruz." diyen Erdoğan, teklifin AK Parti tarafından geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulduğunu söyledi. Erdoğan'ın sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması" programına katıldı. Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda çalışan 600 bin işçinin toplu sözleşme ve koruyucu kıyafet konusuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

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"HAKKANİYETLİ BİR SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bu kardeşlerimiz taşeron işçilikten kadroya aldığımız emekçilerimizden oluşuyor. Burada da hakkaniyetli ve rasyonel bir sonuca ulaşacağına inanıyorum." dedi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

AK Parti tarafından geçtiğimiz hafta meclise sunulan teklife de değinen Erdoğan, "Son olarak çeşitli mağduriyetlere yol açan koruyucu giyim ve donanım konusunda yaşanan sorunu da inşallah çözüyoruz. Geçen hafta bununla ilgili kanun teklifimiz AK Parti grubu tarafından Meclis Başkanlığımıza sunuldu. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini geçtiğimiz hafta Meclis'e sunmuştu.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, konusu suç teşkil etmemek kaydıyla; bu kanun hükümleri uyarınca imzalanan toplu sözleşmeler ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarındaki usul ve esaslara aykırı olarak 31 Mayıs 2025'e kadar kamu görevlilerine koruyucu giyim ve donanım malzemesi yardımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında idari ve/veya mali takibat ve yargılama yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

Söz konusu maddeyle; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Hükümlerine göre imzalanarak yürürlüğe konulan Toplu Sözleşme Hükümleri ile aynı Kanun hükümlerine göre yürürlüğe konulan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalar tarafından birlikte belirlenen esaslar çerçevesinde kamu personeline yönelik olarak uzun zamandır uygulanmakta olan koruyucu giyim yardımı, koruyucu giyim malzemesi, koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmesi hususunda, toplu sözleşme hükümlerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca farklı yorumlanması nedeniyle Sayıştay tarafından tespit edilen sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.