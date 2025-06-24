AJet’ten çocuklu ailelere özel indirim! Bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

AJet yaz tatili döneminde çocuklar ve çocuklu aileleri sevindiren bir kampanya yaptı. Havacılık sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan AJet, 2-12 yaş aralığındaki çocuklar için indirimli bilet satışını başlattı.

AJet, yaz tatilinde çocukların doya doya gezebilmesi için bir kampanya başlattı. Çocuklara özel yüzde 30’a varan indirimli biletler yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde geçerli olacak.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

AJet indirimli bilet kampanyası, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve İsveç kalkışlı ve varışlı Türkiye uçuşlarını kapsıyor. Aynı zamanda bu indirim, iç hat aktarmalı uçuşlarda da geçerli olacak.

AJET ÇOCUKLARA ÖZEL BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?

AJet’in yaz aylarında çocuklara özel olarak başlattığı kampanya, 23 Haziran-30 Eylül tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

Seyahat edecek ailelere 1 çocukta yüzde 20, 2 çocukta her bir çocuk için yüzde 25, 3 ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirim yapılacak.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

AJet çocuklara özel indirimli bilet kampanyası, 2-12 yaş arası ama 12 yaşını doldurmamış olan çocuklar için sadece Basic paket ücret ve kuralları ile geçerli olacak. Kampanyadaki ücretlere vergi ve harçlar dahil değildir.

AJET İNDİRİMLİ BİLET NASIL SATIN ALINIR?

Biletler sınırlı kontenjanla satışa sunulduğu için, seyahat planı yapan yolcuların erken rezervasyon yapması öneriliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, AJet’in resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden indirimli biletlerini satın alabilirler.