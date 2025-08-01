Şantiyede ortalık karıştı, çok sayıda kişi yaralandı! Gözaltılar var

Bugün öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'ndeki bir şantiyede, aralarında husumet bulunan M.C.P., S.P., M.P., M.P. ile F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucu F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. yaralandı. Olayda ayrıca yaklaşık 10 kişinin de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, UMKE, itfaiye ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Küçük çaplı bir yangının da çıktığı olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.