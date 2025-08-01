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Şantiyede ortalık karıştı, çok sayıda kişi yaralandı! Gözaltılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şantiyede ortalık karıştı, çok sayıda kişi yaralandı! Gözaltılar var
Malatya, Şiddet, Yaralı, Gözaltı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da bir şantiyede yaklaşık 50 işçinin karıştığı silahlı-bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bugün öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'ndeki bir şantiyede, aralarında husumet bulunan M.C.P., S.P., M.P., M.P. ile F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucu F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. yaralandı. Olayda ayrıca yaklaşık 10 kişinin de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Şantiyede ortalık karıştı, çok sayıda kişi yaralandı! Gözaltılar var - 1. Resim

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, UMKE, itfaiye ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Şantiyede ortalık karıştı, çok sayıda kişi yaralandı! Gözaltılar var - 2. Resim

Küçük çaplı bir yangının da çıktığı olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Şantiyede ortalık karıştı, çok sayıda kişi yaralandı! Gözaltılar var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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