CI Bloom başladı, sanat çiçek açtı

Her ilkbaharda düzenlenen çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul (CI) Bloom’un üçüncü edisyonu, ön izlemeden sonra dün genel ziyaretle kapılarını sanatseverlere açtı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Bu yıl 24 sanat galerisi, üç sanat inisiyatifi ve iki sanat kurumu ile 267 sanatçının 568 eserinin yer aldığı fuar, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda başladı. CI Bloom Direktörü Bike Çetiner “Bu sene 24 çağdaş sanat galerimizin üçü ilk defa fuar tecrübesi yaşıyor, altı da yeni genç galerimiz var. Geçtiğimiz sene dört çağdaş sanat galerimizi ilk defa sanat sahnesinde burada tanıtmıştık. Bu sebeple bundan sonraki bütün CI Bloom’larda hep genç, yeni ve farklı sanatı ön plana çıkarmayı hedefledik” dedi.