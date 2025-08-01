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Romanları için burada malzeme topladı! Ünlü yazar Agatha Christie'nin evi yıkılmak üzere...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Romanları için burada malzeme topladı! Ünlü yazar Agatha Christie&#039;nin evi yıkılmak üzere...
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İngiliz polisiye yazarı Agatha Christie'nin uzun süre yaşadığı, Dicle Nehri kenarındaki tarihi ev, bakıma muhtaç duruyor.

Başkentin Karradat Meryem bölgesindeki tarihi evin duvarlarında "Dikkat! çökme tehlikesi var" yazısı yer alıyor.

Agatha Christie'nin Bağdat'taki anılarını içeren ve yıkılma tehlikesi geçiren ev, her şeye rağmen bölgenin tarihine tanıklık etmeyi sürdürüyor.

"AGATHA CHRİSTİE, IRAK'TA YAKLAŞIK 13 SENE YAŞADI"

Iraklı tarihçi Adil Ardavi, yaptığı açıklamada, "Agatha Christie, Irak'ta yaklaşık 13 sene yaşadı. Tarihi eserler uzmanı olan kocasının burada bulduğu birçok eser müzelerde yer alıyor. Agatha Christie, hırslı bir kadındı, Irak'tan civar ülkelere de geçiş yapıyordu." dedi.

Romanları için burada malzeme topladı! Ünlü yazar Agatha Christie'nin evi yıkılmak üzere... - 1. Resim
Agatha Christie'nin Irak'ta yaşadığı ev (Kaynak: Aljazeera - 2022)

Christie'nin Bağdat'ta yaşamak istediğinde Dicle Nehri kenarında bulunan ve eski Bağdat evlerinin mimarisi simgeleyen evi seçtiğini ifade eden Ardavi, evin nehre bakıyor olması Agatha Christie'ye yazılarında ilham verdiğini düşündüğünü dile getirdi.

İngiliz yazardan önce söz konusu evde Irak Kralı 1. Faysal'ın kardeşi Ali'nin yaşadığının rivayet edildiğini aktaran Ardavi, şunları kaydetti:

"Agatha Christie'nin, Bağdat ile ilgili birçok yazı ve romanı var. 'Doğu Ekspresinde Suç' romanında Bağdat'ta yer alır. O dönem Bağdat'ta, insanların Türkiye ve Avrupa'ya kadar gidebileceği tren bulunuyordu. Agatha Christie, Bağdat'ta uzun süre yaşadığı için Iraklıları çok sevdi ve Irak'ın dostu oldu."

Agatha Christie'nin yaşadığı evin şuan harap durumda olduğuna dikkati çeken Ardavi, İngiltere Bağdat Büyükelçiliği ile Iraklı makamlar arasında işbirliği geliştirilmesi halinde evin müzeye dönüştürebileceğini sözlerine ekledi.

Bağdat'ın "Sahaflar Caddesi" olarak bilinen Mütenebbi Caddesi'ndeki kitap satıcılardan Hamza Ebu Sali de Agatha Christie'nin 1930'larda Irak'ta bulunduğunu belirtti.

Iraklıların Agatha Christie'nin romanlara ilgisinin büyük olduğunu ifade eden Ebu Sali, İngiliz polisiye romancısının kitaplarının her zaman en çok aranan kitaplar arasında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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