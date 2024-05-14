Öldükten sonra meşhur olan edebiyatçı! Franz Kafka filminden ilk görüntü paylaşıldı

Sinemada bu hafta | Çok beklenen seriye 'capcanlı' halka: Maymun dünyaya hükümdar oldu!

Sinemada bu hafta | Çok beklenen seriye 'capcanlı' halka: Maymun dünyaya hükümdar oldu!

Dönüşüm, Dava, Milena'ya Mektuplar ve Babaya Mektup kitaplarıyla tanınan dünya edebiyatının buhranlı yazarının hayatı film oluyor. Berlin merkezli satış ajansı Films Boutique, Oscar adayı Polonyalı yönetmen Agnieszka Holland'ın Çek romancı Franz Kafka'nın biyografisi “Franz” filminin ilk satışlarını tamamladı ve ilk görüntülerini yayınladı.

Köken olarak Almanca konuşan Aşkenaz Yahudisi bir Bohemyalı olan, sürrealist ve kabusvari hayalleriyle tanınan Kafka'nın hayatı film oluyor.

Proje Benelüks'te September Film'e, İspanya'da Filmin'e, Macaristan'da Vertigo'ya, eski Yugoslavya'da MCF Megacom'a ve İtalya'da Movies Inspired'a satıldı.

Film daha önce Fransa'da Bac Films Distribution, Almanya ve Avusturya'da X Verleih, Çek Cumhuriyeti'nde Bioscop ve Polonya'da TVP tarafından sinema dağıtımı için satın alınmıştı.

Çekimlerine 12 Nisan'da Prag'da, Kafka'nın doğum yerinin yakınındaki Eski Şehir de dahil olmak üzere başlanan film, Berlin'de bir hafta sürecek çekimlerin başlayacağı Mayıs ayı sonuna kadar burada devam edecek.

KİTAPLARIMIN HEPSİNİ YAK

Babası Hermann Kafka bir işadamı, annesi Julie ise varlıklı bir bira tüccarının kızı olan Kafka bir burjuva hayatının içinde yetişiyor.

İdeolojik olarak sosyalist olan Kafka hakkında arkadaşı Yahudi filozof Hugo Bergmann, "Franz sosyalist oldu, ben 1898'de siyonist oldum. Siyonizm ve sosyalizmin sentezi henüz mevcut değildi."

Annesi vaktinin büyük kısmını aile şirketinin idaresine harcadığından Franz hizmetçilerin elinde büyüyor.

Gerek Dönüşüm gerekse diğer eserlerinde ailesiyle olan problemlerini yansıtan Kafka, hem anne ilgisinden mahrumiyet hem babası tarafından çok müdahale edildiği için “ezik” büyüdüğü söyleniyor.

Franz Kafka filminden

Bunlar onda büyük bir değersizlik hissi oluşturuyor. Mutsuz ve bunalımlı bir hayat yaşıyor. Psikologlar psikolojik rahatsızlıkları konusunda karar veremiyorlar. Şizoid kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini ifade ediyorlar.

Bundan dolayı eserlerini değersiz görüyor ve bastırmıyor. 40 yaşında ölen Kafka, Arkadaşı Max Brod, ona öldükten sonra yakması için verdiği metinleri yakmayıp bastırıyor.