Sinemada bu hafta | Çok beklenen seriye 'capcanlı' halka: Maymun dünyaya hükümdar oldu!

“Maymunlar Cehennemi” serisinin son halkası, insanların vahşileşip gezegenin hâkimiyetini zeki hayvanlara kaptırdıkları bir zamanda geçiyor. Eser, capcanlı, harikulade bir görselliğe sahip ama zayıf senaryosu ve alt metinleriyle tat vermiyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Fransız yazar Pierre Boulle’un romanına dayanan “Maymunlar Cehennemi” ilk defa gösterime girdiği 1968’de insanlarla zeki maymunların kavgasını işleyen hikâyesiyle ses getirmiş ve beğenilmeyen devam filmleriyle bile yapımcılarına büyük paralar kazandırmıştı. Malum eser, 2011’de “Maymunlar Cehennemi: Başlangıç”la yeniden canlandırıldı. Şimdi ise yeni serinin dördüncü halkası karşımızda. Yönetmenliğini bu defa Wes Ball’in üstlendiği “Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık” adlı filmde; Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy gibi isimler rol alıyor.

İNSANLAR VAHŞİLEŞİRKEN…

Âdemoğlu, zamanında ortaya çıkardığı bir virüs sebebiyle maymunların zekileşmesine, kendi türünün ise “hayvanlaşmasına” sebep olmuştur. Yeni eser, maymunların hükümdarı Caesar’ın ölümünün asırlar sonrasında geçiyor ve artık dünyayı maymunlar kontrol etmekte. “Eko” diye anılan insanlar ise tabiatta vahşi şekilde yaşıyor, konuşamıyor ve tükenişe doğru ilerliyorlar.

Böyle karanlık bir dünya tasviri içerisinde Noa’nın da aralarında olduğu barışçıl bir maymun kabilesi, kısmen medeni bir hayat sürmekte. Ancak ortaya çıkan “vahşi bir insan” yüzünden kötü niyetli Proximus’un başında olduğu maskeli maymunlar, Noa’nın köyünü yakıp yıkarlar. Genç maymun bir şekilde hayatta kalırken herkes esir alınır. Bu yüzden Noa, ailesini ve arkadaşlarını kurtarmak için yollara düşer. Ancak adının Mae olduğunu öğrendiğimiz esrarengiz insan, onun peşini bırakmaz ve hiç beklemediği hakikatler gün yüzüne çıkar.

İLK FİLMDEN İZLER VAR

“Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık”ın postapokaliptik atmosferi içerisinde insanoğlu ile maymunlar yer değiştiriliyor. 1968 yapımı ilk filmden izler taşıyan eserdeki bir sahnede, zeki maymun “insanların leş yiyici ve domuzlardan beter olduğunu” söyleyerek kokularından yakınıyor mesela... Böylece enteresan sekanslar meydana geliyor. Bu tersinden bakış içerisinde “medeniyet” ve insanlar ile maymunların geleceğine dair sorgulamalarla dolu sekanslar seyrediyoruz.

Eser, oldukça hareketli bir yapım olduğu gibi yer yer duygusal sahneler vadediyor. İşin efektlere yaslı görselliği ise çok kuvvetli. CGI efektlerinde bir önceki filmden çok daha ileri gidilerek, büyük ormanlardan maymunların tüylerine kadar incelikli bir görsellik meydana getiriliyor.

Ancak senaryonun zayıf noktaları, özellikle ikinci yarıdan itibaren işe çok ivme kaybettiriyor. Mantıksızlık ve klişe silsilesi içerisinde bir patlama eksikliği hissediliyor. Karakter gelişimleri de zayıf kalıyor.

DARWINIST “TEOLOJİ”

Tabii, yine Darwinist “teolojiden” beslenilen yapımda, ruh ıskalanarak zekâ ve bedenle özdeşleştirilen başka bir evrim tasvir ediliyor. Dolayısıyla eseri “fantastik” olarak tanımlamak daha doğru!

Sınırlı yeniliklerin olduğu bu film üzerinden “Maymunlar Cehennemi”nin bir seri olarak miadını doldurup doldurmadığı da daha çok tartışılacak gibi görünüyor. Ancak bu mukaddimeden anlıyoruz ki yeni eserler yolda…

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“Kung Fu Panda 4” 46 bin 374

“Tarot” 27 bin 47

“Dublör” 13 bin 740

“Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk” 11 bin 846

*3-5 Mayıs Box Office Türkiye dataları