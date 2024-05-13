Haftanın kitapları | Farkında ol, kendine adım at!

Haftanın kitaplarında; "Kendine Üç Adım" ve "Ayağımın Tozuyla Aşk” var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 2 kitap öne çıkıyor. Hüseyin Sayın’ın yeni kişisel gelişim kitabı “Kendine Üç Adım” ve Burçak Gönül’ün “Ayağımın Tozuyla Aşk” adlı eseri okurları bekliyor.

FARKINDA OL, KENDİNE ADIM AT!

Pazarlama ve iletişim uzmanı Hüseyin Sayın’ın yeni kişisel gelişim kitabı “Kendine Üç Adım” okuyucuyla buluştu. Olimpos etiketli eserinde “merak, anlam ve akışta hizalanma” üçlüsünün kişi ve hayat tesirlerini merkezine alan Sayın, insanın farkındalıkla atacağı birkaç adımın, farkında olmadan yapacağı işlerden daha güçlü neticeler ortaya çıkarabileceğini öne sürüyor.

Eserde rasyonellikten giderek uzaklaşılan bir zamanda yaşadığımız vurgulanarak; “sıra dışı” bakış açıları ortaya konuyor.

LEZZETLERLE YOLCULUK HİKAYESİ

Burçak Gönül’ün “Ayağımın Tozuyla Aşk” adlı eseri, isyankâr genç bir kadının, farklı coğrafyalara, uzanan içsel yolculuğunun hikâyesi...

Remzi Kitabevi’nden çıkan eser, popüler TV gezi programının yapımcısı Asuman’ın arada kalan dünyasını merkezine alıyor. Enteresandır eserde değişik memleketlerin yemek kültürü hikâyenin içine entegre edilerek okuyucuya farklı bir tecrübe sunuluyor.