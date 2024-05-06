Haftanın kitapları | Pompei halkı nasıl yasıyordu?

Haftanın kitaplarında; "Pompei: Bir Roma Şehrinde Yaşam ve Ölüm”, “Öze Dönüş Terapisi” ve “Evdeki Hesaplar” var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. Roma tarihine dair derin bilgisiyle tanınan Göksel Göksoy'un "Pompei: Bir Roma Şehrinde Yaşam ve Ölüm” adlı eseri, Eğitimci yazar Salih Uyan “Öze Dönüş Terapisi” adlı kişisel gelişim eseri, Memduh Şevket Esendal’ın çekmecesinde kalmış ve ancak 1983’ten sonra kitaplarına alınmış hikâyeleri “Evdeki Hesaplar” okurları bekliyor.

POMPEİ HALKI NASIL YAŞIYORDU?

Roma şehri olan Pompei’nin halkı 79 yılında patlayan Vezüv’ün ateşine maruz kaldı. Günlük telaşları içindeki insanlar kaçmaya çalışsalar da acı sondan kurtulamadılar. 1700 yıl boyunca gömülü kalan şehrin kazara bulunmasının ardından Pompei de yeniden gündeme geldi. Ancak şehrin bazı noktaları hâlâ esrarengizliğini koruyor. Roma tarihine dair derin bilgisiyle tanınan Göksel Göksoy ise Kronik Kitap’tan çıkan “Pompei: Bir Roma Şehrinde Yaşam ve Ölüm” adlı eserinde bu sıra dışı şehrin tarihini ele alıyor. Aynı zamanda Pompei’de yaşayanların büyük felakete düçar olana kadar neler yaptıklarını, eğlencelerini ve siyasi düşüncelerini anlatıyor. Yani donan zamanı tekrar akıtıyor!

MUTLU OLMAK İÇİN BİR ÇERÇEVE

Eğitimci yazar Salih Uyan “Öze Dönüş Terapisi” adlı kişisel gelişim eserinde modern dünyanın karmaşasında mutluluk peşine düşen insanlara hitap ediyor. Timaş Yayınlarından okuyucuyla buluşan eserde mutsuzluk ve değersizlik hissiyle baş etmeye çalışan insanların sayısının hızla arttığı vurgulanarak sıradan olmanın değersizleştirildiği anlatılıyor. Ancak mutluluğun farklı olmak için çabalamayıp kendisine bahşedilen hayatı doğru dürüst yaşamakla irtibatlı olduğu ele alınıyor. Kitap, modern dünyanın tozu dumanı içerisinde kalmışlara “Meselenin özünü fark edelim ve yüreğimizin götürdüğü yerden dönüp kendimize gelelim!” ikazında bulunuyor. Herkes kendi mutluluğunun resmini çizebilsin diye eserde manalı bir çerçeve sunuluyor.

ÇEKMECEDEN ÇIKAN HİKAYELER

Edebiyatçılığının yanı sıra siyasi kişiliğiyle de öne çıkan Memduh Şevket Esendal’ın çekmecesinde kalmış ve ancak 1983’ten sonra kitaplarına alınmış hikâyeleri “Evdeki Hesaplar”da buluştu. YapıKredi Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan eserde tarihsiz öyküler bir araya getirilirken yazım ve anlatım biçimleri dikkate alınmış, tematik ilişkilerine göre sıralanmış. Esendal’ın hemen hemen tüm öyküleri temelde “hayata atılma” ve “ev kurma” üstüne. Hikâyeler, gençliğin sevgi ve mutluluk arayışını da mevzu ediniyor.

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