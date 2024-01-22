Haftanın kitapları | "Düşünenler üretir, üretemeyenler ise taklit eder."

22 Ocak 2024 11:19 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 11:52

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarını öne çıkan kitaplarında üç yeni çalışma dikkat çekiyor. Ungan, "Düşünenler üretir, üretemeyenler ise taklit eder." diyor. Erünsal, Türk edebiyatının mazisine derinlemesine dalıyor. Koç'un 10 binin üzerinde koleksiyonu inceleniyor.

MESELELERİMİZE “ÇAPRAZ BAKIŞ”

Prof. Dr. Suat Ungan “Çapraz Bakış” adlı eseriyle fikir dünyamıza yeni katkılar sunuyor... Pegem Kültür etiketiyle raflarda yerini alan eser, yazarın farklı mevzulara dair yayımlanan makalelerini bir araya getiriyor.

Aktüel edebi tartışmalardan eğitimdeki problemlere, Türk tarihindeki enteresan konulardan kültür dünyamızdaki meselelere kadar birçok mevzu eserde ayrı bir başlık olarak yer buluyor. Mesela o başlıklardan biri “Taklit Belası”.

Yazar bu kısımda “Düşünenler üretir, üretemeyenler ise taklit eder. Taklit ise önce mukallidinin zihnini öldürür. Bağlantı kurma işlevi, aklın en önemli özelliğidir. Taklit eden kişiler bağlantı kurma kapasitelerini kullanmadıkları için olayların illiyet bağını çözümlemede sorun yaşarlar. Taklidin çok olduğu yerlerde kabiliyetliler ile kabiliyetsizler eşitlenir” fikrini savunuyor.

TÜRK EDEBİYATININ MAZİSİNE DAİR

Türkiye’de kültür tarihçiliğinin önemli isimlerinden İsmail E. Erünsal’ın muhtelif zamanlarda yazılmış makaleleri tekrar değerlendirilerek bir kitapta toplandı.

Timaş Yayınlarının neşrettiği “Edebiyat Tarihi Yazıları” adlı eserde, Osmanlı devri Türk edebiyatını merkeze alan araştırmalara yer veriliyor. Erünsal’ın kitabı, Osmanlı edebî kültürü üzerine yeni bilgiler, yaklaşımlar ve açılımlar sunan toplam 26 makaleden meydana geliyor. Makaleler konularına göre “Arşiv Kayıtları Işığında Şair Biyografileri”, “Edebiyat Tarihi Kaynağı Olarak Arşiv Kayıtları”, “Kayıp Metinlerin Keşfi”, “Yazma Eserlerin Tespitine ve Neşrine Dair Problemler” ile “Müteferrik” adlı beş kısım altında toplanıyor. Orijinal malzemelerden yola çıkılarak hazırlanan eser, kültür ve edebiyat meraklıları ile araştırmacılara hitap ediyor.

SANAYİ MÜZESİNİN RENKLİ ESERİ

Başkentin ilk sanayi müzesi Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nin koleksiyonu kitaba taşındı. 2005 yılından bu yana tarih, sanat ve koleksiyona meraklı yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan müzeye geniş çerçeveli bir bakış sunan “Rahmi M. Koç Müzeleri-Ankara” isimli eser, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’tan çıktı.

Önsözünü müzenin kurucusu Rahmi M. Koç’un kaleme aldığı kitapta, Çengelhan, Safranhan ve Çukurhan’ın tarihçelerinin yanı sıra 10 binin üzerinde nesneden oluşan koleksiyonun çeşitliliği ve mahiyeti hakkında bilgiler paylaşılıyor. Kitabın görselleri de müzenin renkli atmosferini yansıtıyor.