Diziler hiç bunları anlatamadı! Fatih Sultan Mehmed'in kitaplar ve alimlerle mesaisi

Diziler hiç bunları anlatamadı! Fatih Sultan Mehmed'in kitaplar ve alimlerle mesaisi

“Yetmişinden Sonra: Akılda Kalanlar”, “Petro-Kıyamet-Küresel Enerji Krizi Nasıl Çözüle(meye)cek?” ve “Türkiye Seyahatnamesi” bu hafta 'haftanın kitapları olarak öne çıkıyor...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

70 YILDAN AKILDA KALAN HATIRALAR

Edebiyatçı Sâmiha Ayverdi “Nedense biz Türklerde hatıra yazmak meyli yok!” der ve bunun hakikate ışık tutmak için önemli olduğundan bahseder. Ayverdi’nin torunu olan Sinan Uluant ise bu söze uydu! Yazar, Kubbealtı Neşriyat’tan çıkan “Yetmişinden Sonra: Akılda Kalanlar” adlı eserinde önemli simalarla olan hatıralarını okuyucuyla buluşturuyor. Uluant, eserinde edebiyatla hemhâl olmuş bir çevrede doğmanın avantajlarını da kullanarak hususi sahneler paylaşıyor. Kitaptaki metinlere de her biri ayrı hikâye barındıran fotoğraf kareleri refakat ediyor. Eserde; Süheyl Ünver, N. Sami Banarlı, Ahmet Yakupoğlu, Ahmet Kabaklı ve Sultan Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan gibi isimler geçiyor.

ENERJİ KRİZİYLE DÜNYA DEĞİŞİYOR

İspanyol bilim adamı Antonio Turiel, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan “Petro-Kıyamet-Küresel Enerji Krizi Nasıl Çözüle(meye)cek?” adlı eserinde enerjiye dair çarpıcı, aykırı ve negatif fikirler sunuyor. Petrolün günümüzde en temel enerji kaynağı olduğunun vurgulandığı eserde, bol ve ucuz enerji devrinin son bulacağı anlatılıyor. Turiel, bunun yakın gelecekte yaşantımızı kökten değiştirecek global bir probleme dönüşebileceğini savunuyor. İspanyol yazar bu sebeple dünyada büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğumuzu haber veriyor. İklim değişikliğine dair Batı’da ortaya atılan “alışılmış” tezlerin tekrarladığı eserde enteresan başlıklar var.

FRANSIZ GÖZÜYLE 18. ASIR TÜRKİYE'Sİ

Fransız tabiat bilimci Guillaume Antoine Olivier, 1792 yılında böcek araştırma göreviyle geldiği Osmanlı İmparatorluğu’nda görüp yaşadıklarını 1800’lerin başında ülkesinde kitaplaştırmıştı. Yazarın o eseri “Türkiye Seyahatnamesi” adıyla Kronik Kitap tarafından Türkçeye tercüme edilip neşredildi. Hem İstanbul’u hem de Anadolu’yu karış karış gezen Olivier, sübjektif fikirlerle dolu eserinde yaşadığı enteresan hadiseleri ele alıyor. Âdeta 18. yüzyılın Türkiye’sinin bir fotoğrafını çeken yazar, yaşadığı şaşkınlıkları, sevinçleri ve üzüntüyü okura sunuyor.