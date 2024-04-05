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Haberler > Kültür - Sanat > New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı

New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

New York'ta düzenlenen "Antiquarian Book Fair" (Antika Kitap Fuarı) ilgi odağı oldu. Fuarın en dikkat çeken eserleri arasında yüzyıllara meydan okuyan el yazması Osmanlı devrine ait İslami eserler oldu. Pek çok ülkeden sahafın katıldığı fuardaki nadir eserleri koleksiyonerler, akademisyenler ve antika kitap meraklıları hayranlıkla inceledi. Fuar 7 Nisana kadar açık olacak.

Fuar Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Park Avenue Armory'de düzenleniyor.

New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı - 1. Resim

Bu yıl 04-07 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen fuara pek çok ülkeden sahaflar katıldı.

New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı - 2. Resim

Arjantin, Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından katılımcılar iştirak etti. 

New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı - 3. Resim

Öne çıkan ürünler arasında sanat, bilim, tıp, edebiyat, tarih, gastronomi, moda, felsefe, çocuk kitapları ve çok daha fazlası yer aldı.

New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı - 4. Resim

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New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı - 5. Resim

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New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı - 6. Resim

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New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı - 7. Resim

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New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı - 8. Resim

 Ziyaretçilerin nadir kitaplar, tarihi belgeler ve çeşitli basılı efemeralar da dahil olmak üzere çok çeşitli kitapları incelediği fuar 7 Nisana kadar açık olacak.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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