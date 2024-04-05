New York'ta Osmanlı eserleri ilgi çekti! Amerikalılar kadim kitaplara hayran kaldı

New York'ta düzenlenen "Antiquarian Book Fair" (Antika Kitap Fuarı) ilgi odağı oldu. Fuarın en dikkat çeken eserleri arasında yüzyıllara meydan okuyan el yazması Osmanlı devrine ait İslami eserler oldu. Pek çok ülkeden sahafın katıldığı fuardaki nadir eserleri koleksiyonerler, akademisyenler ve antika kitap meraklıları hayranlıkla inceledi. Fuar 7 Nisana kadar açık olacak.

Fuar Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Park Avenue Armory'de düzenleniyor.

Bu yıl 04-07 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen fuara pek çok ülkeden sahaflar katıldı.

Arjantin, Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından katılımcılar iştirak etti.

Öne çıkan ürünler arasında sanat, bilim, tıp, edebiyat, tarih, gastronomi, moda, felsefe, çocuk kitapları ve çok daha fazlası yer aldı.

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Ziyaretçilerin nadir kitaplar, tarihi belgeler ve çeşitli basılı efemeralar da dahil olmak üzere çok çeşitli kitapları incelediği fuar 7 Nisana kadar açık olacak.