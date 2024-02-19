Malayca yazılan ilk Kur’an-ı Kerim tefsiri Bursa'da! İsmail Hakkı Bursevi Kütüphanesi'ndeki nadir eserler özel korumaya alındı

Kütüphane seçkin koleksiyonuyla araştırmacıların ilgisini çeken özel eserleri muhafaza ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde kurulan İsmail Hakkı Bursevi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi'nde 5 asırlık eserler özel korumaya alındı.

Tarihi eserler, hassas iklimlendirme ünitesiyle en ideal sıhhi ortam sağlanarak muhafaza ediliyor.

Ayrıca eserler dijital ortama aktarılarak öğrencilerin, yerli ve yabancı araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Böylece eserlerin orijinallerinde yıpranmanın önüne geçilmiş oluyor.

Uludağ Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren geçen 50 yıllık süreç içerisinde fakülteye bağışlanan yazma ve nadir basma eserlerden oluşan çeşitli koleksiyonlar 2022 yılına kadar sıhhi olarak hiç elverişli olmayan depolarda korunuyordu.

ZARAR VERMEDEN YANGIN SÖNDÜRME

2022 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde kurulan İsmail Hakkı Bursevi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi’nde özel olarak dizayn edilen depoda koruma altına alınan eserler uygun muhafaza şartlarına kavuştu.

Kitapların en uygun ortamda muhafaza edilmesi için kütüphaneye tahsis edilen alan üç bölmeye ayrılarak gerekli tadilatları yapıldı.

İçerisinde bulunan hassas iklimlendirme ünitesiyle yazma ve nadir eserlerin bulunması gereken en ideal sıhhî ortam sağlanmış oldu.

Hassas iklimlendirme ünitesi ile birlikte yazma ve nadir eserler için en ideal ortam oluşturularak 18 ile 20 derece arası hava sıcaklığı ve yüzde 55 ila 60 oranında nem ayarlandı.

Ayrıca aerosol gazlı yangın söndürme sistemiyle muhtemel bir yangın durumunda eserlere hiç zarar vermeden söndürme tedbiri alındı.

5 BİN 500 ESERİN YER ALDIĞI KÜTÜPHANE DİJİTAL ORTAMDA

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya koleksiyonda 500 el yazması 5 binden fazla da nadir matbu eserin bulunduğunu, akademisyenlerin ve vatandaşların ellerindeki tarihi kitapları kütüphaneye bağışlamasıyla geliştiğini ifade etti.

Koleksiyondaki eserleri tarayarak dijital ortama aktarıldığını ifade eden Kaya kütüphane hakkında ayrıca şunları söylüyor:

“Bu eserler çok kıymetli. Burada 500 yıldan daha eski yazma eserler var. Mesela İsmail Hakkı Bursevi’nin kendi müellif hattı eseri var, dünyada tek.

Malezyalı Abdurrauf el Fansuri’nin Malay dilinde yazdığı ilk Kur’an tefsiri olan Tercümanu’l-Müstefid adlı tefsiri var.

Bunları okumak isteyen okuyucular birebir kitaplara el sürmeyecekler. Çünkü çok kıymetliler, hatalı kullanımdan kaynaklı zarar görüyorlar.

Önümüzdeki günlerde tüm eserlerimizi dijital ortama aktaracağız. Araştırmacılarımız eserlerden dijital ortamdan okuyabilecekler.

Dolayısıyla kitapların da yıpranmasının önüne geçmiş olacağız. Bu aşamaya geldik” dedi.

ESERLER RUTİN BAKIMLARI YAPILARAK RAFLARA YERLEŞTİRİLİYOR

İsmail Hakkı Bursevi Yazma Eserler Kütüphanesi Sorumlusu Osman Nuri Solak da yapılan koruma desteğini şu cümlelerle anlatıyor:

“Kütüphanemizi oluştururken öncelikle kompakt raflı sistemi tercih ederek eserleri haşerata karşı daha güvenli bir ortamda muhafaza altına almak istedik.

Ayrıca hassas iklimlendirme ünitesi alınarak eserlerin sıhhi anlamda en güvenilir ortamda muhafaza edilmesini sağladık.

Yangın söndürme sistemi olarak da aerosol gazlı, eserlere zarar vermeyen ve herhangi bir yangın emaresini bertaraf eden yangın söndürme sistemi ile eserleri muhafaza altına aldık.

Eserlerin tek tek ön bakım ve temizlikleri yapılarak, tasnif ve kayıt gibi tüm teknik hizmetleri yapılarak depodaki raflara yerleştiriliyor.

Kütüphanemizde bulunan hassas iklimlendirme ünitesi yazma ve nadir eserlerin özel sıcaklık ve nem oranında bulunmasını sağlıyor.

Eserlerin ortalama 55 ila 60 derecelik bir bağıl nem ortamında bulunması gerekiyor.

Ayrıca sıcaklık olarak 18 ila 20 derece arasında muhafaza edilmeleri gerekiyor.

Bu sayısal değerler yazma ve nadir eserler için belirlenmiş uluslararası uygulanan ideal değerlerdir”