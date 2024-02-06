Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •    
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Antika dolabın içinde bulunan 285 yıllık limon açık artırmada 54 bin liraya satıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Antika dolabın içinde bulunan 285 yıllık limon açık artırmada 54 bin liraya satıldı
    İngiltere, Limon, Antika, Müzayede, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiltere'de düzenlenen müzayedede 19'uncu yüzyıldan kalma bir dolabın çekmecesinde bulunan limon 1.416 sterline (54 bin lira) satıldı. Limonun 285 yıl boyunca bugüne çürümeden nasıl ulaştığı ise merak konusu oldu.

    19. yüzyıldan kalma antika bir dolabın çekmecesinin arkasında beklenmedik bir şekilde limon keşfedildi. Limonun üzerinde "Bay P Lu Franchini tarafından 4 Kasım 1739'da Bayan E Baxter'a verilmiştir." sözleri yazılıydı. 

    285 YILLIK LİMON 54 BİN LİRAYA SATILDI

    Antika dolap ölen amcalarına ait olduğunu iddia eden bir aile tarafından antikacıya getirildi. Çekmecede beklenmedik şekilde bulunan ve 285 yıllık olduğu belirlenen limonu müzayede evi satmaya karar verdi. ilk olarak 40-50 sterlin arasında bir fiyat biçilen limon, açık artırmada sürpriz şekilde 1.416 sterline satıldı.

    Antika dolabın içinde bulunan 285 yıllık limon açık artırmada 54 bin liraya satıldı

    HİNDİSTAN'DAN GETİRİLMİŞ

    Öte yandan 19'uncu yüzyıldan kalma limonun o dönem sömürge olan Hindistan'dan hediye olarak getirildiği düşünülüyor.

    Antika dolabın içinde bulunan 285 yıllık limon açık artırmada 54 bin liraya satıldı

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İngiltereLimonAntikaMüzayede
    Haberler > Yaşam > Antika dolabın içinde bulunan 285 yıllık limon açık artırmada 54 bin liraya satıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yıllar önce çektiği fotoğrafta kocasını gören kadın şaşkına döndü: Buna bakarken hala titriyorum - YaşamYıllar önce çektiği fotoğraftaki detay şaşkına çevirdiNesli tükenmek üzere olan su samuru Ardahan'da görüntülendi - YaşamNesli tükenmek üzere! Ardahan'da görüntülendi'Halk memnun' dedi, ulumaya devam etti! Panolarda bile resmi var... - Yaşam'Halk memnun' dedi, ulumaya devam etti! Panolarda bile resmi var...Keçiyi sırtladığı fotoğrafla gündem olmuştu! Rize’nin ‘Heidi’si: Hayalim Tarım Bakanı olmak - YaşamRize’nin ‘Heidi’si: Hayalim Tarım Bakanı olmakKöye adım atan arkasına bakmadan kaçıyor! Apar topar boşaltılıyor, uzmanlar bile çare bulamadı - YaşamKöye adım atan arkasına bakmadan kaçıyor! Apar topar boşaltılıyor, uzmanlar bile çare bulamadıDiyarbakırlı 'Ramazan Hoca'dan kötü haber! Bıçaklanarak öldürüldü - Yaşam'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' öldürüldüAnneler Günü ne zaman 2024? 2024 yılı özel günler takvimi - YaşamAnneler Günü ne zaman 2024? 2024 yılı özel günler takvimiArdahan eksi 32 dereceyi gördü, her yer buz tuttu - YaşamArdahan eksi 32 dereceyi gördü, her yer buz tuttuMilyonlarca lira vererek almıştı… Bayiden sıfır alınan cip servisten çıkmıyor - YaşamMilyonlarca lira vererek almıştı… Bayiden sıfır alınan cip servisten çıkmıyor14 senedir peşindeydiler! Norveç ve Finlandiya'da yaşıyor ama Rize'de ortaya çıktı - YaşamNorveç ve Finlandiya'da yaşıyor ama Rize'de ortaya çıktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...