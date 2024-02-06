Antika dolabın içinde bulunan 285 yıllık limon açık artırmada 54 bin liraya satıldı

İngiltere'de düzenlenen müzayedede 19'uncu yüzyıldan kalma bir dolabın çekmecesinde bulunan limon 1.416 sterline (54 bin lira) satıldı. Limonun 285 yıl boyunca bugüne çürümeden nasıl ulaştığı ise merak konusu oldu.

19. yüzyıldan kalma antika bir dolabın çekmecesinin arkasında beklenmedik bir şekilde limon keşfedildi. Limonun üzerinde "Bay P Lu Franchini tarafından 4 Kasım 1739'da Bayan E Baxter'a verilmiştir." sözleri yazılıydı.

285 YILLIK LİMON 54 BİN LİRAYA SATILDI

Antika dolap ölen amcalarına ait olduğunu iddia eden bir aile tarafından antikacıya getirildi. Çekmecede beklenmedik şekilde bulunan ve 285 yıllık olduğu belirlenen limonu müzayede evi satmaya karar verdi. ilk olarak 40-50 sterlin arasında bir fiyat biçilen limon, açık artırmada sürpriz şekilde 1.416 sterline satıldı.

HİNDİSTAN'DAN GETİRİLMİŞ

Öte yandan 19'uncu yüzyıldan kalma limonun o dönem sömürge olan Hindistan'dan hediye olarak getirildiği düşünülüyor.