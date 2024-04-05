Sinemada bu hafta | 'Maymun Adam' vizyonda: Hint baharatlı John Wick!

Hint kökenli oyuncu Dev Patel’in “Maymun Adam” filminde popüler aksiyonlardan izler taşıyan “harmanlama” bir intikam hikâyesi işleniyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - “Milyoner”, “Lion” ve “Yeşil Şövalye” gibi filmlerden tanıdığımız Hint kökenli İngiliz oyuncu Dev Patel, bu defa hem yönetmen koltuğunda hem başrolde… Genç bir adamın annesini öldüren kişilere karşı giriştiği intikam yolculuğunu merkezine alan “Maymun Adam” adlı film, Patel’in yanı sıra Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala ve Pitobash gibi isimleri oyuncu kadrosunda buluşturuyor.

MAZİSİNDE DRAM SAKLI

Modern ve hayalî Hint şehri Yatana’da geçen eser, aslında Hanuman adlı paganist Hint efsanesinden izler taşıyor. Patel, bir yeraltı dövüş kulübünde para için her gece goril maskesi takarak kum torbası gibi dövülen isimsiz bir genç olan Kid rolünde karşımıza çıkıyor. Ancak bu adamın mazisinde büyük bir dram ve yüreğinde bitmez tükenmez bir öfke var. Zira zalim polis şefi Rana, çocukken köylerini basıp annesi gözlerinin önünde katletmiştir. Yıllarca gazabını bastıran Kid, Rana’nın da aralarında olduğu zenginlerin yaşadığı bölgeye garson olarak sızmayı başarır. Planını devreye sokan Kid, maziden izler taşıyan elleriyle hayatını çalan adamlarla hesaplaşmaya başlar…

MAYMUNCA İNTİKAM

Dünyanın ekonomik olarak zora girdiği son yıllarda, sosyal eşitsizliği işleyen filmlerin sayısında da bir artış var gibi görünüyor. “Maymun Adam” da bazı yönleriyle bu çerçevede değerlendirilebilecek bir film… Sosyal adalete dair yoğun vurguları olan eserde, büyük kalabalıkların kolayca empati kurabileceği örselenmiş Kid karakteri meydana getirilerek intikam ateşi yakılıyor.

Bu kullanılarak peşi sıra aksiyon dozunun yüksek olduğu tesirli dövüş ve takip sahneleri ortaya konuyor. Maymunca ve ölçüsüz bir intikam fikri öne çıkarılıyor. Bunlar türünün meraklılarını nispeten tatmin edecek cinsten oluyor.

“Maymun Adam”, mevzusu ve ana karakteriyle “Joker”i akla getirse de aslında dövüş sahneleri ile John Wick vesair Kore dövüş filmlerinin bir birleşimi gibi. Üzerine de mitolojik Hint baharatları serpilmiş hâlde! Doğrusu bu harmandan bir orijinallik çıktığını söylemek zor! Patel’in bu ilk uzun metrajlı filminde toyluğunun izleri var; kalbe hitap edecek bir eser ile gişeye yönelik salt aksiyon arasında bocalanıyor ve yer yer aceleye getirilmiş, dağınık bir yapım karşımıza çıkıyor.

HİNTLİLERE HİTAP EDİYOR

Öte yandan filmde, bir Hindu karakter üzerinden tanıdık ve abartılı bir “din istismarı” hikâyesi geliştiriliyor. Daha ziyade Hintlilere hitap eden filmin özünü de bu modern fikir teşkil ediyor: Yaratıcı ile aracısız irtibat kurma! Eserde “Hicra” adlı bir üçüncü cinsiyet karakteri üzerinden de malum fikirlerin sinemadaki sesi olunuyor.

Açıkçası “Maymun Adam”, Batı’daki övücü yorumlar, kendine bağlayan süratli ve hissi anlarına rağmen bana anlatıldığı kadar tesir etmedi.

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