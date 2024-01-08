Haftanın kitapları | Arap tarihçiden Osmanlı övgüsü...

8 Ocak 2024 10:43 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 10:58

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Osmanlı devri Arap âlimlerinden Cârullah b. Fehd, Timaş Yayınlarından “Osmanoğlu’na Övgü” ismiyle çıkan eserinde Kanuni Sultan Süleyman’ın fazilet ve menkıbelerini anlatıyor. 16. asırda, Hicaz bölgesinde Osmanlı idaresinin kurulduğu ilk yıllarda kaleme alınan eser, Osmanlı idarecilerine dair klasik dönem Arap algısını gözler önüne seriyor. Vakti zamanında bölgeyle ilgili bilgilerin Osmanlı merkezine aktarılmasında da önemli rol oynayan kitap, Osmanlı tarihine dair enteresan bir anlatı sunuyor. Yer yer siyasetname havasında nasihatler ihtiva eden eserde dönemin Mekke ahalisinin mevcut ekonomik krizden kurtulması için padişahı teşvik eden kısımlar da yer alıyor.

BÜTÜN YÖNLERİYLE JOSEPH CONRAD

19. asır artık tamamlanmak üzeredir fakat birçok savaşa ve devrime gebedir. İşte bu zamanlarda, yirmi yıllık denizcilik hayatından emekli olan Joseph Conrad yazarlık hayatına başlar. Bol maceralı geçen hayatı, edebi eserlerine yansıyacaktır... Orientalism yazarı Edward W. Said’in “Joseph Conrad ve Otobiyografinin Kurgusu” adlı eser, Alfa Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu. Eserde, Conrad’ın hayatını ve eserlerini bütün yönleriyle ele alan Said, hem biyografisini hem romanlarına düşen otobiyografik yansımayı sunuyor. Said, Conrad’ın “bilinç evi” denilebilecek yerine odaklanıyor.

JAPON ESTETİĞİ NİÇİN FARKLI?

Japonlar neden ışıl ışıl parladığı zaman değil de bulutların arkasına saklandığında dolunaya şiirler yazılmıştır? Niçin bir çiçeğin rengârenk açtığı anına dökülme zamanlarına hayranlık beslemiştir? Amerikalı Japon Bilimci Donald Keene’nin bu soruları cevap vermek için kaleme aldığı eser “Japon Edebiyatının Zevki” adıyla Vakıfbank Kültür Yayınlarınca okura sunuldu. Eserde, Japon estetik idealinin Batı’daki estetik anlayışıyla radikal farklılıkları ortaya konuyor. Yazarın 1986-87 yıllarında gerçekleştirdiği konferanslarından derlenen kitap, Japon kültürü ve edebiyatına merak duyan kişilere hitap ediyor.