Bakanlık açıkladı 2023 yılı kitap bandrol satışında rekor

6 Ocak 2024 14:09 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 14:11

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, kitaplar için temin edilen bandrol sayıları, müzik ve sinema yapımcıları adına düzenlenen sertifika sayıları ile fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil sayılarını açıkladı. Bandrol satışı 2023 yılı için 400 milyon 340 bin 577 adete ulaştı. 2023 yılında eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti.

EĞİTİM YİNE REKOR SAYIDA

Eğitim alanında 175 milyon 959 bin 970 adet bandrol satışı yapılırken, yetişkin kültür kategorisinde 59 milyon 998 bin 452, yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 56 milyon 978 bin 980, çocuk kategorisinde 50 milyon 379 bin 362, inanç kategorisinde 38 milyon 964 bin 161, akademik alanda 8 milyon 785 bin 812, ithal yayınlarda 5 milyon 707 bin 783 ve gençlik kitapları kategorisinde 3 milyon 566 bin 57 adet bandrol satıldı.

Basılan kitap sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 216 bin 533’e ulaşmıştı. İlk kez basılan kitap sayısı da 2022 yılında 56 bin 646 iken 2023’te yüzde 2 artışla 57 bin 735’e yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bandrol satış verileri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıttığı 249 milyon 493 bin 647 adet kitap ile toplamda 649 milyon 834 bin 224 adet süreli olmayan yayın üretimi gerçekleşti.

TÜİK’in yıl ortası nüfus verileri baz alındığında, bu yıl kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7,52 olarak belirlendi. Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol muafiyetine tabi toplam 48 sayfayı geçmeyen yayınlar, kütüphanelerden ödünç alınan ve şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuş yapılan kitaplar bu istatistiğin dışında tutuldu.