Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polisiye edebiyat denilince akla ilk gelen isim olan yazar Agatha Christie Mollowan, 1890’da İngiltere’nin Torquay şehrinde hayata merhaba dedi. Babası ölünce tamamen annesinin himayesinde büyüdü. Hatta ondan ders alarak okula gitmeden ilk tahsilini gördü. 16 yaşında okuduğu dedektif hikâyelerinin daha iyisini yazabileceğini düşünerek eline kalemi aldı. “Doğu Ekspresinde Cinayet”, “On Küçük Zenci” ve “Ölüm Sessiz Geldi” gibi güçlü eserler meydana getirdi ve kült bir isim hâline geldi. Hayatı boyunca 90’dan fazla kitap yazan ve bu eserleri milyonlarca satan Christie, 12 Ocak 1976 tarihinde İngiltere’de hayata gözlerini kapadı.