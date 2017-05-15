Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu sene 24. defa sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası Adana Film Festivali’nin muhtevası zenginleşiyor. 11-17 Eylül tarihlerinde tertiplenecek olan festivalde bazı kategoriler milletlerarası kimlik kazanırken portföye yeni kategoriler de eklendi. Daha önce Adana Konulu Senaryo Yarışması ismiyle hayata geçirilen kategori, bu yıl Adana Kısa Film Maratonu Yarışması adıyla yapılacak. 12 ülkenin katıldığı Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması’nın ise çerçevesi genişletilerek Uluslararası Kısa Film Yarışması adıyla sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yine geçmişte Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması adıyla düzenlenen kategori, 24. festivalde Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması adına ve içeriğine dönüşüyor. Bu yıl, yeni yapılanması ve yeni yüzüyle dikkat çeken Adana Film Festivali’nin, Festival Genel Direktörlüğünü ise, Altın Koza AŞ Genel Müdürü İsmail Dikilitaş üstleniyor. Altı ana kategoride Altın Koza Ödüllerinin dağıtılacağı festivalin yarışma başvuruları 17 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.