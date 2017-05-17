Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması"nın gala ve ödül törenleri, 27-30 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.Etkinliğin tanıtım toplantısı, Türk dünyasından bazı gazeteci, kültür adamı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.Toplantıda konuşan Festival ve Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Demir, 7 ülke ve 8 şehirde gerçekleştirilecek festivalde, Türk dünyasının sanatsal etkinliklere doyacağını söyledi.Festivalin ikincisini gerçekleştirmek için çalışmaların başladığını ve yarışma için başvuruların kabul sürecinin 17 Nisan'da start aldığını dile getiren Demir, "18 Ağustos'a kadar müracaat süreci devam edecek. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak, bu sene yarışmayı iki kategoriye ayırdık. Profesyonellerle öğrencilerin filmleri farklı değerlendirilecek." diye konuştu.Demir, festivale destek veren Anadolu Ajansı (AA) başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.