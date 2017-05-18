Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Anthony Leondis'in üstlendiği "Emoji Filmi" 8 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.Orijinal adı "The Emoji Movie" olan filmin ilk fragmanı 70. Cannes Film Festivali'nin açılışında yayınlandı.Amerikan yapımı, animasyon türündeki filmin seslendirmelerini Todd Joseph Miller, James Corden, Ilana Glazer, Maya Rudolph, Jennifer Coolidge, Jake Austin ve Patrick Stewart gerçekleştirdi.Sony Pictures tarafından beyaz perdeye aktarılan filmin senaryosunu ise Eric Siegel ile Anthony Leondis kaleme aldı.

Animasyonseverleri sinema salonuna çekmeyi hedefleyen Anthony Leondis yönetimindeki filmin konusu ise şöyle:

"Telefon kullanıcılarının bildiği bütün emojiler mesajlaşma uygulaması olan Textopolis'te yaşamaktadır. Telefonun kullanıcısı tarafından seçilecekleri zamanı bekleyerek zaman geçiren emojilerin hepsinin tek bir yüz ifadesi vardır ve bu ifadeyi değiştiremezler. Ancak 'Gene' filtresiz doğmuştur ve birden fazla yüz ifadesi sergilemektedir. Diğer emojiler gibi normal olmak isteyen Gene çözüm yolu bulabilmek için en yakın arkadaşı emoji 'Hi-5' ve usta kod kırıcı emoji 'Jailbreak' ile güçlerini birleştirir. Gene'i düzeltmek için aplikasyondan aplikasyona bir yolculuk başlar. Ancak bildikleri dünya tehdit altına girdiğinde bütün emojilerin kaderi bu üçlünün ellerinde olacaktır."