Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbank Sanat’ta yarın başlayacak ve 30 Hazirana kadar sürecek programda, İskandinav yapımı toplam dokuz film gösterilecek. Akbank Sanat Sinema Kuşağı çerçevesinde, İsveç Başkonsolosluğu, Norveç ve Danimarka Büyükelçiliklerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek faaliyette; filmler orijinal dillerinde ve Türkçe altyazılı olarak beyazperdeye yansıyacak. Nordik Film Günleri’nde gösterilecek eserler arasında “Erkek Kardeşler”, “Hotel”, “Hiç Gözyaşı Dökme” ve “Buz, Kar ve İntikam” gibi filmler yer alıyor.