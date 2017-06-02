Akbank Sanat’ta yarın başlayacak ve 30 Hazirana kadar sürecek programda, İskandinav yapımı toplam dokuz film gösterilecek. Akbank Sanat Sinema Kuşağı çerçevesinde, İsveç Başkonsolosluğu, Norveç ve Danimarka Büyükelçiliklerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek faaliyette; filmler orijinal dillerinde ve Türkçe altyazılı olarak beyazperdeye yansıyacak. Nordik Film Günleri’nde gösterilecek eserler arasında “Erkek Kardeşler”, “Hotel”, “Hiç Gözyaşı Dökme” ve “Buz, Kar ve İntikam” gibi filmler yer alıyor.