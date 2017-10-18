Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Yumuşak Güç’ kültür-sanatın Türkiye’deki durumu bir raporla ortaya konuldu. Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezinin (UHİM) hazırladığı “Küresel Kültür Endüstrisi Soruşturması” raporunda kültürel emperyalizme dikkat çekildi. Raporunun detayları İstanbul’da bir basın toplantısında açıklandı. Toplantıda konuşan UHİM Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Küçük, sinema yoluyla yapılan propagandalara dikkat çekerek “Hollywood filmlerinin yüzde 90’ında Hristiyanlık propagandası yapılıyor. Ancak Hollywood’a veya sinemaya ilişkin eleştiri yapamıyorsunuz” şeklinde konuştu. Hazırladıkları raporla kültür sanat sahasında bir ihlal algısı olabileceği düşüncesini insanlara vermek istediklerini kaydeden Küçük, şunları söyledi: Her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da hak ihlalleri vardır. Biz bu sebeple kültür sanat alanının tehlikeli bir alan olduğunu ve üzerine yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Ferhat Kentel ise “Teknolojiyi alalım kültürü almayalım’ demek yetmiyor. Teknolojiyi aldığımızda kültürü ayrı tuttuğumuzu söyleyemeyiz. Amerika’nın New York’unu alınca Hollywood’unu, binalarını alınca kültürünü de alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.