Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdare Sahnesi tarafından hazırlanan “Fitne” adlı tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı. Seyirciyi asrısaadet devrine götüren oyun, Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezinde önceki gün sahnelendi. Onur Yenidünya’nın yazıp yönettiği “Fitne”, İslam’ı ilk kabul eden sahabelerden Hazreti Ebu Zer El-Gıfari’nin hayatını ve mücadelesini mevzu ediniyor. Oyunda, başrolü üstlenen tanınmış isim Yaşar Alptekin’in yanı sıra Onur Yenidünya, Yasin Turan, Arda Uğur ve Yunus Emre Çolak rol alıyor. “Dünya sevgisi” üzerine kurulan oyunun turneye çıkarak daha çok seyirciye ulaşması amaçlanıyor.