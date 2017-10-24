Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker Ankara

Osmanlı mirası Abdülmecid Efendi Köşkü “Kapı Çalana Açılır” sergisine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’den ve dünyadan 30 eserin bazılarının müstehcen olması tepkiye yol açtı. Sultan II. Abdülhamid’in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, serginin durdurulmasını istedi. Sosyal medyada kampanya başlatıldı. Küçük bir grup köşkü basmaya çalıştı. Güvenlikçiler engelledi. Ancak aralarında Posta gazetesinin de bulunduğu bazı yayın organları “gericiler sergiyi bastı” şeklinde çirkin haberlere imza attı.

TUHAF YARATIKLAR!

Sergilenen bazı eserlere tarihçilerden de tepki geldi. Sergide, insanı domuz şeklinde tasvir eden “tuhaf yaratıklar” kadını Patricia Piccinini ve çıplak heykeller yapan Ron Mueck’in çalışmalarının yer almasının mekânın ruhunu zedelediği ifade edildi. Onlardan biri olan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “Burası Abdülmecid Han Köşkü. Bu tip tarihî değeri olan yerlerin güya sanat adına müstehcen heykeller ve resimler için kullanılmaması gerekir. Bunlar kin ve nefret tohumları eker” dedi.

KOÇ: KUTSAL MEKAN DEĞİL

Prof. Dr. Erkem Buğra Ekinci ise,“Köşk Koç ailesinin mülküdür. Burada dilediklerini yaparlar. Ancak bir Halife’nin köşkünde teşhir edilenlerde daha ince bir hassasiyet beklenir” diye konuştu.

“İstanbul’da başka sanat galerisi yok muydu?” sorusunu yönelten Tarihçi Mustafa Armağan da şu eleştiride bulundu: “Bu köşk tarihî değeri yüksek olan bir eserdir. Osmanlı mirasıdır. Sergide ise, güya “modern hayatın çarpıklıkları” denilerek müstehçen çalışmalar sergileniyor. Bu eserlerin sergileneceği bir sanat galerisi yok muydu?.”

Konuyla ilgili Koç Holding’den de bir açıklama geldi. Açıklamada, itibarsızlaştırma kampanyası yapıldığı, söz konusu köşkün kutsal ziyaret mekânı olarak hiç kullanılmadığı, özel bir mülk olduğu ifade edildi. Mihrap olarak yansıtılan bölümün şömine olduğu hatırlatıldı.