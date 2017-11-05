Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İlbadı Mezarlığı kazıları danışmanı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı ve restorasyon alanında incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Pektaş, Mehmet Gazi Türbesi'nin restorasyonu kapsamında çevrede yürüttükleri kazı çalışmaları sırasında duvar kalıntıları saptadıklarını, sınırlarını belirledikleri yapının dikdörtgen yapılı bir medrese olduğunu, ele geçen bulguların bunun bir Selçuklu medresesi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ortasında şadırvan, eyvanlar ve medreseyi inşa ettirdiği düşünülen kişiye ait mezar bulunan medresede Selçuklu dönemine ait sikke ve seramikler de saptandığını belirten Pektaş, şöyle devam etti:

"Bunların hepsi bizi o döneme götürmekte. Buranın tarihi konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakmamakta. Medresenin yakınındaki zaviye, namazgah ve diğer yapılar da buranın Selçuklu döneminden itibaren kullanılan bir yamaç yerleşimi olduğunu gösteriyor. Medrese için 1250'li yıllardan itibaren tarihleme yapılabiliyor. Yaklaşık 100 yıl sonra da burası mezarlık haline gelmiş. Yaklaşık bir asır kadar medrese binası olarak kullanıldığını düşünüyoruz."

Ziyarete açılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan da kazı ve restorasyon sırasında 8 binin üzerinde mezar taşını ayağa kaldırdıklarını, envanter çıkardıklarını, kırılanları tamir ettiklerini anlattı.

Denizli'yi fetheden ve fetih sırasında şehit olan Mehmet Gazi'nin türbesindeki restorasyon sırasında medresenin tespit edildiğini aktaran Zolan, "Bu medrese, Selçuklular'ın Anadolu'da şu ana kadar tespit edilen en batıdaki eseri. Bu açık hava Türk tarihi müzesini inşallah önümüzdeki yıl ziyarete açacağız. Buradaki yapıları koruyarak ve restore ederek gelecek nesillere aktaracağız." dedi.