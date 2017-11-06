Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Edebiyatının en büyük şairlerinden olan Yahya Kemal Beyatlı bir repertuvar hazırlasa hangi eserlere yer verirdi? Bu sorudan yola çıkan tamburi Hakan Talu, edebiyat ve musikiyi bir araya getireceği “Yahya Kemal Beyatlı’nın Ses Dünyası” adlı konserle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Bu akşam saat 20.00’de İstanbul’daki Zeytinburnu Kültür Merkezine sahne alacak usta sanatçının yanında solist olarak Gül Yazıcı yer alacak. Yahya Kemal’in şiirlerinde ve metinlerinde geçen makamlar, besteciler, şarkılar ve musikiye dair görüşlerinden hareketle hazırlanan repertuvarı icra edecek olan Hakan Talu’ya Serkan Halili kanun, Volkan Ertem viyolonsel ile eşlik edecek. Konserde hem Türk şiirinin güçlü isimlerinden Yahya Kemal’den mısralar, hem de klasik Türk müziğinin en seçkin eserler seslendirilecek.