Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, tarafından dördüncüsü düzenlenen Hediyem İstanbul İllüstrasyon Yarışması’nda bu yıl 172 eser değerlendirmeye alındı. Yarışmanın bu yılki birincisi “Minimal İstanbul” isimli çalışmayla yarışmaya katılan Mustafa Alcan oldu. Erhan Dursun “Bir Yudum İstanbul” isimli çalışması ile ikinci olurken, Sevda Kaçtı da “Kalbim İstanbul” isimli çalışması ile üçüncülüğe layık görüldü. Dereceye giren eserler, Hediyem İstanbul firmasının 2018 yılında üreteceği mamuller üzerine işlenecek.