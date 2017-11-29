Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu tarihi kent, her yıl yerli ziyaretçilerle Çin, Tayvan, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelerden turistlerin akınına uğruyor.

Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, 19. ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla önemli bir turizm kenti olurken, her geçen yıl turist sayısını artırmaya devam ediyor.

2016'da konaklamalı 173 bin 75 yerli, 32 bin 69 yabancı turisti ağırlayan Safranbolu, 2017'nin 10 ayında yerli ve yabancı 250 bin turiste ev sahipliği yaptı. Tarihi ilçe günübirlikçilerle birlikte toplam 900 bin turisti ağırladı.

Yılın 10 ayında 21 bin Çinli turistin ziyaret ettiği Safranbolu'ya en fazla turist sırasıyla Tayvan, Almanya, Amerika, Suudi Arabistan, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi.

"Çinli turistlerde yüzde 25 artış söz konusu"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Safranbolu'ya yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Safranbolu'nun, genel olarak Uzakdoğulu misafirleri ağırladığını aktaran Ürkmezer, "Daha önceki yıllarda Japon misafirler ağırlıktayken, bu son dönemde Güney Kore ve Çinli misafirlerimiz buraya geliyor. 2017'nin 10 aylık döneminde Çinli turistlerde yüzde 25 artış söz konusu. Bununla beraber Güney Koreli turistlerde de artış var." diye konuştu.

Safranbolu'nun; Çinli, Güney Koreli ve Japon turistlere tanıtım çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Ürkmezer, ülkenin Uzakdoğu pazarına açılmaya çalıştığını, Çin'de de bu anlamda büyük potansiyel bulunduğunu belirtti.

Ürkmezer, Çin vatandaşlarının yoğun bir şekilde dış turizmi canlandırmaya başladığına işaret ederek, "Bizde Safranbolu olarak elimizden geldiğince bu tanıtımları artırarak yapacağız. Bunun için altyapımız yeterli. İç pazarda da Safranbolu'da canlanma var. Yine yüzde 20-25 artış var. Biz geçen senenin rakamlarını 10 ayda geçmiş durumdayız. Bu sene inşallah günübirlik anlamında 1 milyon rakamını devirmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu doğrultuda gidiyor." ifadelerini kullandı.

"3 gün gezmelerini sağlayacak şekilde proje üzerinde çalışıyoruz"

Belediye ve kaymakamlık olarak Safranbolu'daki konaklama sayısını artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını anlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Hem yerli hem yabancı turistlerimize Safranbolu'ya gelip günübirlik değil, günübirlik gelip bir günde burayı gezmeleri mümkün değil. Safranbolu'ya gelip en az 3 gün gezmelerini sağlayacak şekilde proje üzerinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çok yakında turist rehberlerine ve tekil anlamında turistlere bu tanıtımlarımız başlayacak. Amacımız, zaten bir Dünya Miras Kenti, korumacılığın başkenti olan Safranbolu'yu bütün yerli ve yabancı turistlerin gelip yaşamalarını, konaklamalarını, doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini yaşamalarını istiyoruz."

Ürkmezer, Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlükleriyle İ Özel İdaresi'nin safran tarlalarını artırmaya yönelik çalışmalar da yaptığına değindi.