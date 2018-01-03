Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Barış’ın üstlendiği ‘Benden Hikâyesi’nde; Sait Faik kendi hikâyeleriyle seyirciyle buluşacak. Belgeselin ilk gösterimi usta yazarın ölüm yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta Baba Sahne’de gerçekleşecek. Dokümanter filmde, usta yazar Sait Faik’i, genç oyuncu Mert Er canlandırdı. Senaryoyu 2013 yılında kaleme aldığını söyleyen senarist ve yönetmen Barış “Benden Hikâyesi’ Sait Faik’in hikâyeleriyle bize kendini anlattığı bir belgesel. Belgeselde Sait Faik’in öykülerinde yer alabilecek, sıradan insanlara yer verdik. Sait Faik’in duygu durumlarını etkilediği insanlarla görüştük. Şu an belgesel kurgu aşamasında, yakın zamanda bitmiş olacak” ifadelerini kullandı.