Bilge Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan kitap, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan yazar Çam’ın dördüncü eseri... Şehir temalarıyla dolu olan “Uyanma Bildirisi”, tek başında hayat süren bir adamın hikâyelerini işliyor. 16 tane kısa hikâyenin yer aldığı eser; Necip Fazıl, Yavuz Bülent Bakiler, Cahit Zarifoğlu gibi şairlerin mısralarını bize hatırlatıyor. Yazarın bütün sadeliğiyle kısa cümlelerle içini döktüğü kitap, okuyucusunu İstanbul’un atmosferine dâhil ediyor.
İstanbul’un şiir gibi hikâyeleri
17.01.2018 - 07:32 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yazar Nuhan Nebi Çam, şiirsel bir dille kaleme aldığı hikâyelerini, “Uyanma Bildirisi” isimli kitapta topladı.
Etiketler : uyanma bildirisi,
536994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/536994.aspx
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