Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilge Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan kitap, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan yazar Çam’ın dördüncü eseri... Şehir temalarıyla dolu olan “Uyanma Bildirisi”, tek başında hayat süren bir adamın hikâyelerini işliyor. 16 tane kısa hikâyenin yer aldığı eser; Necip Fazıl, Yavuz Bülent Bakiler, Cahit Zarifoğlu gibi şairlerin mısralarını bize hatırlatıyor. Yazarın bütün sadeliğiyle kısa cümlelerle içini döktüğü kitap, okuyucusunu İstanbul’un atmosferine dâhil ediyor.