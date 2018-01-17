Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının 2018'de yaklaşık yüzde 20 oranında artarak 25 milyona ulaşması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü verilerine göre, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2016'da 17 milyon 521 bin 316 kişi ziyaret ederken, 2017'de bu sayı yüzde 17 oranında artarak 20 milyon 509 bin 746 ziyaretçiye ulaştı.

Artan ziyaretçi sayısına paralel olarak 2017'de müze ve ören yeri gelirleri de 2016 yılına oranla yüzde 13 yükselişle artarak yaklaşık 190 milyon liraya ulaştı.

Mevlana Müzesi yine birinci oldu

Konya'daki Mevlana Müzesi 2 milyon 480 bin 433 ile geçen yılın en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi oldu. İstanbul'daki Topkapı Sarayı Müzesi 1 milyon 932 bin 726, İstanbul'daki Ayasofya Müzesi 1 milyon 892 bin 250, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 1 milyon 494 bin 893, İzmir Efes Ören Yeri de 996 bin 800 ziyaretçiyi ağırladı.

Nevşehir'deki Göreme Ören Yeri 682 bin 785 ve Hacıbektaş Müzesi 498 bin 880, Aksaray'daki Ihlara Vadisi Ören Yeri 386 bin 590, Ankara'da bulunan Cumhuriyet Müzesi 360 bin 879 ve İstanbul'daki Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü ise 353 bin 285 kişi tarafından gezildi.

2016-2017 yıllarında müze ve ören yerleri ziyaretçi kıyaslamasına göre, yüzde 97 oranında bir artışla Nevşehir'deki Kaymaklı Yeraltı Şehri ziyaretçi artışında ilk sırada yer alırken, Hacıbektaş Müzesi yüzde 63 oranında artışla ikinci, Pamukkale Ören Yeri yüzde 53 oranında artışla üçüncü ve Ayasofya Müzesi ile Topkapı Sarayı Müzesi ise yüzde 32 oranında artışla yine üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından satın alınabilen Müzekart sayısı ise 2016 yılında 903 bin 246 iken, 2017'de bu rakam yaklaşık yüzde 17, 5 artarak 1 milyon 65 bin 966 seviyesine ulaştı.