15 Şubat’ta başlayacak olan festivalin, açılış filmi Greta Gerwig’in yönettiği ve eleştirmenlerce yılın filmi sayılan “Uğur Böceği” (Lady Bird) olacak. Rotten Tomatoes’ta “Tüm zamanların en iyi filmi” unvanına ulaşan eser, Oscar yarışının da en güçlü adaylarından sayılıyor. “Uğur Böceği”, kendisine “Lady Bird” lakabını takmış, ergenlik çağındaki Christine ile annesinin arasındaki çalkantılı bağı mizahi ve duygusal bir dille anlatıyor.
'Uğur Böceği' festivalin açılış filmi
19.01.2018 - 06:03 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 06:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu sene 17. defa sinemaseverlerle buluşacak.
Etiketler : uğur böceği,
537553 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/537553.aspx
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