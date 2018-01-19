Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Şubat’ta başlayacak olan festivalin, açılış filmi Greta Gerwig’in yönettiği ve eleştirmenlerce yılın filmi sayılan “Uğur Böceği” (Lady Bird) olacak. Rotten Tomatoes’ta “Tüm zamanların en iyi filmi” unvanına ulaşan eser, Oscar yarışının da en güçlü adaylarından sayılıyor. “Uğur Böceği”, kendisine “Lady Bird” lakabını takmış, ergenlik çağındaki Christine ile annesinin arasındaki çalkantılı bağı mizahi ve duygusal bir dille anlatıyor.