Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bulunan eserler, America Merrill Lynch’in 'Dünya Çapındaki Sanatı Destekleme Programı' çerçevesinde tadil edilecek. MS 4’cü ile 15. asır, geç Roma ve Bizans dönemlerine ait sanat eserlerinin onarım çalışmasının nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Eserler, daha sonra, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde teşhir edilecek. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Direktörü Zeynep Kızıltan “Uluslararası ve kurumlararası boyutta böyle bir projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.